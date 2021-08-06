Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizle barışık olun!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Aşk, aslında varoluşumuzun amacını gerçekleştirmektir. İnsan kendini gerçekten sevmeye başladığında yaşam güzelleşir. Başkasının sevgisine ihtiyacı olmadığını anladığında daha iyi biri olur. İhtiyacın olan kendine sevgindir. Kendinizi sevin.

6 Ağustos Koç burcu yorumu

Kararlarınızda emin olmalı ve hızlı hareket etmelisiniz.

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6 Ağustos Boğa burcu yorumu

Eleştiri seviyesini biraz fazla abarttığınızın farkına varmalısınız.

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6 Ağustos İkizler burcu yorumu

Maddi gelirlerinizi düşünmeden duygusal ihtiyaçlarınıza göre hareket etmek isteyeceksiniz.

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6 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sizleri olumsuz etkiyecek olaylar gerçekleşebilir. Çevrenizde eleme yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Ağustos Aslan burcu yorumu

Düşüncelerinizi belirtirken üslubunuz da sert olmamaya ve karşı tarafı anlayan cümleler kurmaya özen göstermelisiniz.

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6 Ağustos Başak burcu yorumu

Önemli olan farklılıklara rağmen birlikte ortak noktada buluşuyor olabilmek, lütfen anlayışlı olun.

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6 Ağustos Terazi burcu yorumu

Karşı tarafı kırmadan ne istediğinizi tam bilerek hareket edin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Ağustos Akrep burcu yorumu

Yabancı kişilere karşı misafirperver davranışlar içinde olacağınız ortamlar içine girebilirsiniz.

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6 Ağustos Yay burcu yorumu

İleride pişman olmamak adına iyice düşündükten sonra hareket etmeye özen gösterin.

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6 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Yaşamın farklı yönlerini görebilir ve yeni şeyleri deneyimleyebilirsiniz.

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6 Ağustos Kova burcu yorumu

Kendinize yeniden bir çalışma ortamı yaratabilir ve savaşınızı eskisinden daha farklı verebilirsiniz.

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6 Ağustos Balık burcu yorumu

Akrabalarınız içerisinde samimi davranışları olmayan kişiler gerçek yüzlerini gösteriyor.

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