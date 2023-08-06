Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos 2023 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bırakın ilgiyi başkaları toplasın.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. İnsanları nasıl etkilediğin çok değerlidir. Ne hissettirdiğin her şeyin üstündedir. Sevgi ve ilgi çok özel bir bağdır. Gücün yettikçe insanlara olan alakanı ve ilgini lütfen kesme. Kendine özel bir ilgi bekleyerek gününü mahvetme.

Motivasyon Sözü: Yüzünüzü güneşe çevirin, böylece gölgeler her zaman arkanızda kalacaktır. (Walt Whitman)

6 Ağustos Koç burcu yorumu

Herkesin sizi anlaması, desteklemesi ya da onaylaması her zaman mümkün olmayabilir.

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6 Ağustos Boğa burcu yorumu

Duyduğunuz ya da gördüğünüz bir şeyleri tek taraflı olarak yorumlamamalısınız.

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6 Ağustos İkizler burcu yorumu

Sözlerinizin ve davranışlarınızın dışarıda nasıl bir izlenim oluşturduğunu önemsemelisiniz.

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6 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Ailenizle, iş için sürekli bir arada olduğunuz insanlarla nasıl bir iletişim kurduğunuzu düşünebilirsiniz.

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6 Ağustos Aslan burcu yorumu

Hayatınızı üzerine inşa ettiğiniz temeller konusunda düşünmek isteyebilirsiniz.

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6 Ağustos Başak burcu yorumu

Beklentilerinizin gerçekleşmemesi karşılığında bazı olumsuz duygulara kapılabilirsiniz.

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6 Ağustos Terazi burcu yorumu

İlgi sizin önceliğiniz olduğunda geri kalan her şeyi gündeminizden düşürebilirsiniz.



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6 Ağustos Akrep burcu yorumu

Kendinize dikkat etmek, sağlık sorunlarınızı ihmal etmemek adına bir çaba göstermelisiniz.

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6 Ağustos Yay burcu yorumu

Duygusal konular, çocuk sahibi olmak ya da çocuklarla ilgili alanların gündeme gelmesi karşısında konulara sadece kendi tarafınızdan bakabilirsiniz.

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6 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Ailenizle aranızdaki iletişimi düşünebilirsiniz.

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6 Ağustos Kova burcu yorumu

Çevrenizden, sosyal alanlardan çalışmalarınızın karşılığını almak isteyebilirsiniz.

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6 Ağustos Balık burcu yorumu

Alacak verecek, karşılıklı destekler gibi maddi konular üzerinden gündemleriniz olabilir.

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