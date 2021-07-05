Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Enerjini doğru kullan.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Tutku ve gizlenmiş isteklerinizin açığa çıkacağı bir zaman dilimi. Aşk konusunda sadece isteklerinizin peşinden giderek ilk adımı atan taraf olacaksınız. İsteklerinizi kontrol ederken baskıcı olabilirsiniz. Ayrıca kariyerde müthiş fırsatlar oluşabilir. Enerji harcamanız gereken konulara odaklanarak sonuca bağlayabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanın.

5 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün can sıkıntınızı giderebilmek adına kendinizi alışverişe verebilirsiniz.

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5 Temmuz Boğa burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde değişim ve dönüşüm düşüncesine girebilirsiniz.

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5 Temmuz İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda ani gelişmeler yaşayabilir ve insiyatif almanız gereken konular olabilir.

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5 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Güvenmek ve değer vermek arasındaki hassas terazi de kararsız kalabilirsiniz.

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5 Temmuz Aslan burcu yorumu

Aşk hayatında kendinizi bir karar aşamasında hissedebilirsiniz.

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5 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün hedeflerinizde değişikliğe gitme duygunuz ağır basabilir ve ani bir kararla şehir değiştirme kararı alabilirsiniz.

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5 Temmuz Terazi burcu yorumu

Beklenmedik gelişmeler sizi üzebilir ve bu süreci sevdiklerinizin desteği ile atlatabilirsiniz.

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5 Temmuz Akrep burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal kararlar aldığınız bir gün olabilir.

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5 Temmuz Yay burcu yorumu

Günlük işlerinizde sorumluluk almak istemeyebilir ve bu konuda duygusal davranışlar sergileyebilirsiniz.

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5 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Birden samimi davranışlar içinde olurken aniden soğuk davranışlar sergilemeniz çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilir.

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5 Temmuz Kova burcu yorumu

Çalışma ortamınızdan duygusal bir karar alarak ayrılmak isteyebilirsiniz.

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5 Temmuz Balık burcu yorumu

Kariyer hayatınızda şu andaki ve geçmişteki başarılarınız konuşuluyor.

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