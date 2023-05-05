Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yalnızca eskiyi bırakabilen el yeniyi tutar.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Saat 20.24’te Akrep burcunda 14 derecede bir “Ay Tutulması” gerçekleşiyor. Hayatın anlamsızlığını anlamak düşünüldüğü kadar kolay değildir. Hiçbir zaman anlayamayacaksın. Çünkü hayat tam anladım dediğin yerden karşına daha da zor bir soru çıkarıp kendini sorgulatır. Hayat denen oyunda tecrübe kazanmak böyle bir şeydir. Bu oyunun sınırı yoktur. Her zaman bir sonraki bölüm vardır. Ta ki “game over” yazısı çıkana kadar...

Motivasyon Sözü: “Kaliteli insan, ona gösterilen güler yüz ve samimiyetten cesaret bulup, haddini aşmayandır.” R. Will

5 Mayıs Koç burcu yorumu

Maddi ve manevi yönde çıkmazda hissettiğiniz ya da üzerinizde ağırlık yapan her şeyle yüzleşmelisiniz.

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5 Mayıs Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerdeki kafa karışıklığınız son bulabilir.

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5 Mayıs İkizler burcu yorumu

Çalışma koşullarınızla ilgili düzenlemeleri neye göre yapmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

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5 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızdaki dalgalanmalardan bunaldıysanız, bitirmeniz gereken bir ilişkinin içinde olduğunuzu fark ettiyseniz artık bir seçim yapmanızın vakti geldi demektir.

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5 Mayıs Aslan burcu yorumu

Aile meclisinde gizli gizli konuşulanların ortaya çıkacağı bir gün olabilir.

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5 Mayıs Başak burcu yorumu

Bazı düşüncelerinizin ve bunların kalıplarının size ne kadar zarar verdiğini görebilirsiniz.

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5 Mayıs Terazi burcu yorumu

Para kazanmak adına kendinizi layık gördüğünüz işleri ve alanları düşünmelisiniz.



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5 Mayıs Akrep burcu yorumu

Hayatınızı neye göre yaşayacağınızı, kiminle sürdüreceğinizi ve buna nelerin etki etmesi gerektiğini idrak edebilirsiniz.

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5 Mayıs Yay burcu yorumu

Gözlem yeteneğinizi gereksiz kurgu ve şüphelerle gölgeye düşürdüğünüzü fark etmelisiniz.

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5 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Agresif ve yorgun hissedebilirsiniz.

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5 Mayıs Kova burcu yorumu

Kariyerinizde bir dönüm noktası yaşamak istiyorsanız o noktayı kendinizde bulacağınızı unutmamalısınız.

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5 Mayıs Balık burcu yorumu

Sosyal mecralarda ya da farklı yerlerde işler yapmanız gerekebilir.

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