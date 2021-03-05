Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yeni planlar içinde olun.

Ay Akrep burcunda, gün içinde Yay burcuna geçiyor. Kim olmak istiyorsunuz? Bu sizin idealiniz olan kişilikse, neden şimdiden o kişi gibi davranmayasınız? Hayatı onun gözlerinde yaşayın, onun gibi düşünün, onun gibi konuşun. İdealinizdeki kişi gibi davrandıkça gelişecek ve geliştikçe daha da başarılı olacaksınız. Uzakta sandığınız her şey ve herkes sadece bir adımlık mesafede. Yürümeye başladığınızda yakın olduğunuzu görebilirsiniz.

5 Mart Koç burcu yorumu

Abartılı davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Aşırıya kaçan bu hallerinizin farkına varmanız toparlamanızı kolaylaştıracaktır.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Boğa burcu yorumu

Ölüm ve ötesi gibi konulara olan merakınız, ona göre bir yaşam sürmenizi sağlıyorsa içinde bulunduğunuz durumu doğru bir şekilde değerlendirmişsiniz demektir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart İkizler burcu yorumu

Gerçek bir sorun varsa bunu konuşun ve çözün, aksi halde memnuniyetsizliğiniz ve bunu sıkça dile getirmeniz, partneriniz tarafından uzun süre anlayışla karşılanmayabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Yengeç burcu yorumu

Günü tamamen günlük işlerinize ayırabilirsiniz. Biriktirdiğiniz birçok işle aynı anda uğraşmak ve toplamak zorunda olmak, sizi yorabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Aslan burcu yorumu

Hayata geçirmek istediğiniz planlarınız konusunda yeteneklerinize güveniyor olabilirsiniz. Şartları sadece kendi terazinizde tartmanız bazı eksikliklere yol açabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Başak burcu yorumu

Ailenize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmekten kaçmaya çalışabilirsiniz. Yoruluyorsunuz ve anlayış bekliyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Terazi burcu yorumu

Kafa karışıklığınızı ve sizi sıkıştıran konuları sakin ve tedbirlere uyabileceğiniz bir ortamda rahatlıkla çözebilirsiniz. Yalnız kalmayı tercih edin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Akrep burcu yorumu

Maddi konularınız gündeminizde olabilir. Elinizde para tutamamak birkaç gün sonrası ve daha ilerisinde sizi zor durumda bırakabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Yay burcu yorumu

Yeni bir karar alarak ikili ilişkilerinizde bazı dengeleri bozabilirsiniz. Nedensiz ve düşünmeden sergilediğiniz her davranışın sonucu ağır olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Oğlak burcu yorumu

Yorgunluğunuzu atmak için kendinize zaman ayırmalısınız. Bir gün her şey istediğiniz gibi olduğunda sağlığınız yerinde olmazsa bunun bir kıymeti olmayacak.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Kova burcu yorumu

Toplumsal konularda aktif rol almak isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Hayır ve yardım konusu olunca en önde yer alacağınız için bunu bir fırsata çevirip sosyal medya üzerinden bir kampanya hazırlayabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Mart Balık burcu yorumu

Kariyer alanınızda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Ağır kanlı hareketleriniz işlerinizin gecikmesine neden olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!