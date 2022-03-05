Günlük Burç Yorumları: 5 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yaratıcılığını devreye alma zamanı!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Güneş ve Jüpiter, Balık burcunda kavuşuyor. Bazı insanlar seni incitebilir, seni üzebilir ve seni kendinden bile uzaklaştırabilir. Böyle insanları hayatında taşıma. Korktuğun her neyse, senin o korkundan daha güçlü olduğunu unutma.Bu tür durumlar karşısında yaratıcılığını kullan ve daha iyi ne yapabilirsin diye buna odaklanmayı seç. Şuan bir şeylerin sonuna gelme hissi sizi endişelendiriyor olsada kendinizi keşfettiğiniz bir zaman olduğunu unutmayın.Bazı yeni başlangıçlara hazır olmalı ve yeni başlangıçlar yapmaktan çekinmemelisiniz. Arkadaşlıklarınız ile ilgili küslükler ya da kırgınlıklar varsa bugün bunları sonlandırmak için harekete geçin.Şu sıralar aşırı yemeğe isteğiniz abartılı duygusal açlığınızdan olabilir. Bugünlerde sizin için ilahi bir yardım yanıbaşınızda olacak.Korunduğunuzu ve allah’ın güçlü yardımını yakınınızda göreceğinizi hissedeceksiniz.Sadece siz doğru,dürüst ve hedeflerinizden vazgeçeden hareket ediyor olun.

Motivasyon sözü: “Hayatınızın hikayesi hayatınız değildir; bu sizin hikayenizdir.” John Barth

5 Mart Koç burcu yorumu

Kendinize yeni bir amaç ediniyorsunuz.

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5 Mart Boğa burcu yorumu

Umudunuzu kestiğiniz anda sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız.

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5 Mart İkizler burcu yorumu

Kariyeriniz de büyük kadersel değişime gidiyorsunuz.

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5 Mart Yengeç burcu yorumu

Taşınıyor olabilir ya da ait olmadığınız duygulardan artık taşınmak istiyor olabilirsiniz.

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5 Mart Aslan burcu yorumu

Finansal kaynaklarınızı yönetmek için destek aldığınız kişilerle yeni bir girişim için bir araya gelebilirsiniz.

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5 Mart Başak burcu yorumu

Sizlere karşı duygularını açıklayanlar olacaktır.

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5 Mart Terazi burcu yorumu

Kişisel bir düzen kurmaya çalışacaksınız.



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5 Mart Akrep burcu yorumu

Uğradığınız manipülasyonda ilahi olarak korunduğunuzu fark edeceksiniz.

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5 Mart Yay burcu yorumu

Ailenizle ilgili yapacağınız görüşmelerde aile üyeleriniz onlara az vakit ayırdığınızı dile getirebilirler.

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5 Mart Oğlak burcu yorumu

Ticari olarak beklediğiniz ödeme gerçekleşiyor.

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5 Mart Kova burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi yeniden kazanıyorsunuz.

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5 Mart Balık burcu yorumu

Hayatınızda kadersel bir dönüm noktasında bulunuyorsunuz.

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