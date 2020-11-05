Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Perşembe Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kaygılarınızın üzerine gitmeyin.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kendinizi bugün gereğinden fazla kaygılı hissedebilirsiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasını istemiyorsanız, işlerinizi belli aralıklarla ve küçük molalar vererek yapın. İlişkilerde kendinizi mutlu olduğunuz yönde ilerletin.

5 Kasım Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda daha sabırlı ve merhametli olmanız gereken bir gündesiniz. Toparlayıcı etkinizi her zaman kullanmalısınız.

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5 Kasım Boğa burcu yorumu

Duygularınızı ifade ediş tarzınıza dikkat ederseniz birçok işi başarabileceksiniz. Ruhsal sıkışmışlık hislerinize aldanıp şehir değişikliğini kaçış olarak düşünmemelisiniz.

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5 Kasım İkizler burcu yorumu

Uzak kalmanız bugün biraz iyi gelebilir. Bazen bazı insanları oldukları gibi kabul edip kendi yaşamınıza odaklanmanız aradaki buzların erimesini sağlayacaktır. Sakin kalmalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Kasım Yengeç burcu yorumu

Anlaşılamamak konusunda sorunlarınızın olduğunu düşünseniz de partnerinize ifade etmekte tereddütleriniz olabilir. Sevgi bağı ile bağlı olduğunuz hislerinizi açıkça anlatmaya çalışmalısınız.

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5 Kasım Aslan burcu yorumu

Partnerinize hislerinizden bahsederseniz ihtiyaç duyduğunuz sevgiyi yaşayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda duygusal davranışlara yer vermeniz sizleri zayıf gösteriyor olabilir.

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5 Kasım Başak burcu yorumu

Alma verme dengesini koruyamazsanız yıpranan ve feda olan sizler olacaksınız. Dostluklarda hesapçı olmamak gereklidir.

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5 Kasım Terazi burcu yorumu

Bugün hüzün çöken gözlerinize hâkim olmalısınız. Seveniniz kadar sevmeyeninizin olduğunu unutmamalısınız. Yaşam kendi içinde bazı dengeler barındırır.

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5 Kasım Akrep burcu yorumu

Bazen abartılı davranışların farkında olamıyor olabilirsiniz. Eleştirileri dikkate almanız sizlerin yıpranmaması açısından önemli olacaktır.

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5 Kasım Yay burcu yorumu

Geçmiş finansal sorunlarınızı sizlere hatırlatarak duygusal baskı oluşturmaya çalışan çevrenizin etkilerine kapılmamalısınız.

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5 Kasım Oğlak burcu yorumu

Çalışkanlığınız ve sahiplenici özelliğiniz başarıyı sizlere getirecektir. Her ne kadar soğuk kanlı olup hata riskini azaltsanız da yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olmanızda yarar vardır.

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5 Kasım Kova burcu yorumu

Davranışlarınız patronlarınız tarafından uzaktan izlense de bugün sizleri onurlandıracak kelimeler duymanıza sebebiyet verebilir.

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5 Kasım Balık burcu yorumu

Bugün sahiplenici ve fedakar davranışlarınızla arkadaşlarınıza zor günlerinde yanlarında olduğunuzu göstermeniz sizin üzerinizdeki bütün şüpheleri yok edecektir.

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