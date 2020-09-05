Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Olması gereken olacak, sabırlı ol!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Jüpiter Karesi Saat: 09:26 kesinleşiyor. Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor. Sabah saatlerindeki gelişen olayları çok fazla büyütmemelisiniz. Sabah yaşanılan konuşmaların hesabını akşam saatlerinde sormaya gitmeyin. Hassas davranabileceğiniz, alınganlığınızın ortaya çıkacağı bugün bazı yaşanan olayları kişiselleştirmemelisiniz. Bu sebeple yakın çevrenizle yaşanabilecek tartışmalara dikkat etmelisiniz. Mantığınızı ön plana çıkararak, olaylara daha tarafsız bakmaya çalışmalısınız.

5 Eylül Koç burcu yorumu

Omzunuzdaki yüklerin sizi aşağı doğru çekmesine müsaade etmemelisiniz. Paylaşmak sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde hayaller kuruyor olabilirsiniz. Gerçekleri göz ardı etmeden hayallerinizi gerçekleştirmek sizin elinizde.

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5 Eylül Boğa burcu yorumu

Partnerinizle iletişiminize gereken önemi verirseniz kendinizi yalnız hissetmemiş olursunuz. Maddi kaynaklarınızla problem yaşamamanız için harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

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5 Eylül İkizler burcu yorumu

Çevreniz sizi manipüle etmeye çalışsa da etkilenmeden konsantre olmalısınız. Kendinize güvenmelisiniz. Sizi en iyi siz anlarsınız. Silkelenin ve kendinize gelin.

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5 Eylül Yengeç burcu yorumu

Konuşulması gerekenleri konuşmak ve hassasiyetlerinizi dile getirmek sizi daha anlaşılır kılacaktır. Soğuk davranışlarınız nedeniyle partneriniz tarafından eleştirilebilirsiniz.

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5 Eylül Aslan burcu yorumu

Yeni eğitim olanakları ile ilgili araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hangi kurslara katıldığını öğrenirseniz sizin de somut bir veriniz olabilir.

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5 Eylül Başak burcu yorumu

Ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Geçmişteki çalışma arkadaşlarınızla bugün iletişim halinde olabilirsiniz.

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5 Eylül Terazi burcu yorumu

Ailenizle fikir çatışmaları içerisinde olabilirsiniz. Sizin olayları fazlaca abarttığınızı düşünüyor olabilirler. İtiraz etmeden önce empati kurmayı deneyebilirsiniz.

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5 Eylül Akrep burcu yorumu

Eşinizle konuşarak kendinize dışarıdan bir gözle bakmaya çalışmalısınız. Eğitim hayatınızda şans sizin yanınızda yer alacaktır. Mezuniyetiniz ve başarılarınız herkes tarafından takdir görebilir.

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5 Eylül Yay burcu yorumu

Aileniz ve partneriniz arasında kalıyor olabilirsiniz. İlişkinizi dengede tutmak oldukça zor olsa da, partnerinizin desteğiyle süreci yürütmeyi deniyorsunuz.

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5 Eylül Oğlak burcu yorumu

Haksızlık yaparak kalp kırmamaya özen göstermelisiniz. Eski ilişkinize geri dönmek isteyebilirsiniz, düşüncelerinizi ortak arkadaşlarınızla paylaşmanızda yarar vardır.

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5 Eylül Kova burcu yorumu

Komşularınızla aranız iyi olmasına rağmen küçük aksaklıklar yaşanabilir. Alttan almaya çalışmak ilişkilerinize yapıcı olarak yansıyacaktır.

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5 Eylül Balık burcu yorumu

Alıngan ve hassas olduğunuz konuları dile getirirseniz uyumu daha kolay sağlayabilirsiniz. Maneviyat ile ilgili konularda ki merakınız sizi farklı bir dünyaya çekiyor olabilir.

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