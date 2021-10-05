Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde rekabet artıyor.

Ay, Başak burcunda ilerliyor.11:45 sonrası ay boşlukta hareket edecek. İş planlarınızı ya da önemli görüşmelerini yaparken bugün 11:45-15:45 arasını çok fazla değerlendirmeyin. Bu aralıkta eski yarım kalan işlerinizi yapmak ya da kendinize zaman ayırmak için çok doğru olabilir. Şayet görüşmeleriniz bu zaman aralığına denk geliyorsa önemli vaatlerde ya da sözlerde bulunmayın. Ay, 15.41’de Terazi burcuna geçiyor. Çalışma ve kariyer hayatınla ilgili önemli kişilerden destek alabilirsiniz. Olaylar hiç tahmin etmediğiniz bir noktaya gelebilir yeter ki çalışma azmini karşı tarafa belli edin. Rekabet içerisine çok fazla girmeyin.

5 Ekim Koç burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza çekildikçe kendinizi huzurlu hissediyorsunuz.

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5 Ekim Boğa burcu yorumu

Sıkışmışlık hissi ile dolu olabileceğiniz bir gün.

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5 Ekim İkizler burcu yorumu

Katılmanız gereken davetler veya eğitimler konusunda bugün zamanı doğru yönetemeyebilirsiniz.

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5 Ekim Yengeç burcu yorumu

Hayata farklı bir pencereden baktığınızı düşünmeniz sizi diğer insanlardan daha farklı düşünce yapısında olduğunuza ikna edebilir.

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5 Ekim Aslan burcu yorumu

Başkalarının gözündeki değerinizi öğrenmek isteyebilirsiniz.

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5 Ekim Başak burcu yorumu

Duygularınızı partnerinize açtığınızda beklemediğiniz olumlu bir tepki ile karşılaşabilirsiniz.

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5 Ekim Terazi burcu yorumu

Bugün dinlenmek isteyebilirsiniz.



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5 Ekim Akrep burcu yorumu

Partnerinizle duygusal konuşmalar yapabilirsiniz.

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5 Ekim Yay burcu yorumu

Hassas olduğunuz noktalardan birisi aileniz olabilir.

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5 Ekim Oğlak burcu yorumu

Yakın çevreniz tarafından haksızlığa uğrayacağınız bazı olumsuz olaylar yaşanabilir.

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5 Ekim Kova burcu yorumu

Değer yargılarınızı duygularınızla harmanlayarak ifade ediyor olabilirsiniz.

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5 Ekim Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal olabilirsiniz.

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