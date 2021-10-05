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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 5 Ekim'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 5 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 5 Ekim Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 5 Ekim Salı günlük burç yorumlarınız..."

İlişkilerde rekabet artıyor.

Ay, Başak burcunda ilerliyor.11:45 sonrası ay boşlukta hareket edecek. İş planlarınızı ya da önemli görüşmelerini yaparken bugün 11:45-15:45 arasını çok fazla değerlendirmeyin. Bu aralıkta eski yarım kalan işlerinizi yapmak ya da kendinize zaman ayırmak için çok doğru olabilir. Şayet görüşmeleriniz bu zaman aralığına denk geliyorsa önemli vaatlerde ya da sözlerde bulunmayın. Ay, 15.41’de Terazi burcuna geçiyor. Çalışma ve kariyer hayatınla ilgili önemli kişilerden destek alabilirsiniz. Olaylar hiç tahmin etmediğiniz bir noktaya gelebilir yeter ki çalışma azmini karşı tarafa belli edin. Rekabet içerisine çok fazla girmeyin.

5 Ekim Koç burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza çekildikçe kendinizi huzurlu hissediyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Boğa burcu yorumu

Sıkışmışlık hissi ile dolu olabileceğiniz bir gün.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim İkizler burcu yorumu

Katılmanız gereken davetler veya eğitimler konusunda bugün zamanı doğru yönetemeyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Yengeç burcu yorumu

Hayata farklı bir pencereden baktığınızı düşünmeniz sizi diğer insanlardan daha farklı düşünce yapısında olduğunuza ikna edebilir. 

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Aslan burcu yorumu

Başkalarının gözündeki değerinizi öğrenmek isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Başak burcu yorumu

Duygularınızı partnerinize açtığınızda beklemediğiniz olumlu bir tepki ile karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Terazi burcu yorumu

Bugün dinlenmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Akrep burcu yorumu

Partnerinizle duygusal konuşmalar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Yay burcu yorumu

Hassas olduğunuz noktalardan birisi aileniz olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Oğlak burcu yorumu

Yakın çevreniz tarafından haksızlığa uğrayacağınız bazı olumsuz olaylar yaşanabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Kova burcu yorumu

Değer yargılarınızı duygularınızla harmanlayarak ifade ediyor olabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ekim Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

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