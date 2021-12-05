Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde restleşmelerden kaçının.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün ekonomik konulara dikkat! Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki hesaplaşma sizi fazlasıyla yormuş olabilir. İlişkilerinizde karşı tarafın düşüncelerinin sizin iç sesinizi bastırmasına izin vermeyin! Maddi konularınızın sizi ve ilişkinizi yönetmemesine ekstra özen göstermelisiniz. Bu tür telafisi olabilecek konular hakkında bu kadar sürtüşmeler yaşamak her iki tarafa ve ilişkiye büyük zarar getirebilir. Bugün restleşmeye gitmek yerine altan alan taraf olmaya çalışın.

5 Aralık Koç burcu yorumu

Özgür olmak isteyeceksiniz. Hız tutkunuzu gerçekleştirirken dikkati elden bırakmamalısınız.

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5 Aralık Boğa burcu yorumu

Size gerçekleri anlatmayan dostlarınızla iletişiminizi yeniden gözden geçirme kararı alabilirsiniz.

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5 Aralık İkizler burcu yorumu

Duygusal değişime adapte olamıyorsunuz. Kararsızlık içerisindesiniz.

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5 Aralık Yengeç burcu yorumu

Günlük işlerinizi yapmak istemeyeceksiniz. Ruhunuz özgürlüğe ihtiyaç duyuyor.

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5 Aralık Aslan burcu yorumu

Sosyal ortamda olgun davranışlarınızın olmasını kendinize zorunlu kılabilirsiniz.

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5 Aralık Başak burcu yorumu

Hızlı bir adım atarak çalışma hayatınızı sonlandırma kararı alabilirsiniz.

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5 Aralık Terazi burcu yorumu

Bugün ki iletişimlerinizde her zamanki konuşma dilinizden çok daha fazla hassas olabilir ve hata yapmamak için karşı tarafla uyumu yakalamak isteyebilirsiniz.



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5 Aralık Akrep burcu yorumu

Alışveriş yapma isteğiniz oluşuyor. Ekonomik durumunuzu göz ardı etmeden hareket etmelisiniz.

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5 Aralık Yay burcu yorumu

Enerjiniz yüksek, gezintiye çıkmak için sabırsızlanıyorsunuz.

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5 Aralık Oğlak burcu yorumu

Duygusal sıkışıklık yaşıyorsunuz. Kendinizi ifade edemeyişiniz üzerinizdeki baskıyı artırıyor.

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5 Aralık Kova burcu yorumu

Sosyal olmak için aktiviteler düzenleyebilirsiniz.

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5 Aralık Balık burcu yorumu

Toplumda önüne çıkmak yerine yalnız kalmayı tercih edeceksiniz.

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