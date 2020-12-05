Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Cumartesi Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hobisi olanın fobisi olmaz.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bugün kendine özenli davran, iyi görün ve boş vermiş bir hal içinde olma. Lüzumsuz gurur yapma. Bugün evde oturuyor olmamız sizlerin kendinizi bırakması anlamı taşımaz. Evde kendinize uygun bir çok etkinlik yapabilirsiniz. Bugün evinde kendine özel bir alan yaratmak için belirli hazırlıklar ya da yeni tasarımlar yapabilirsin. İlişkilerde daha yardımsever ve sıcak kanlı olmayı seçin.

5 Aralık Koç burcu yorumu

Her ne kadar evde zaman geçirmek zorunda kalsanızda bugün özenli bir görünüşle kişisel bakımlarınızı ihmal etmeyin.

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5 Aralık Boğa burcu yorumu

Onaylanmak ve takdir edilme ihtiyacınız motivasyonunuzu düşürüyor olabilir. Kimsenin onayına ihtiyacınızın olmadığını kabullenir ve benimserseniz sizleri kimse manipüle edemez.

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5 Aralık İkizler burcu yorumu

Yakın çevreniz ile iletişiminizin güçlü olduğu bir gün içerisindesiniz. Duygularınızı ifade ederken sevginizi oldukça rahat hissettirebileceksiniz.

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5 Aralık Yengeç burcu yorumu

Gelir gider dengesini kurmakta zorlanıyor iseniz gereksiz harcamaları sona erdirmelisiniz.

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5 Aralık Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde güç savaşı içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi üstün görmeye çalıştıkça yalnızlaştığınızı fark etmelisiniz.

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5 Aralık Başak burcu yorumu

Kendinizi gizlemeniz sakladığınız bir şeylerin olduğunun izlenimini verebilir. Duygularınızı herkese açamıyor olabilirsiniz.

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5 Aralık Terazi burcu yorumu

Dış görünüşünüze bakmanız, çeşitli bakımlarınızla ilgilenmeniz bugün sizlere çok iyi gelecek ve duygularınızı değiştirecektir.

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5 Aralık Akrep burcu yorumu

Kariyer hedeflerinize duygusal yaklaşımlar gösteriyor olabilirsiniz. İlk tercihiniz topluma yansıttığınız etkileşim olmamalıdır.

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5 Aralık Yay burcu yorumu

Karakteriniz bazı olaylara tahammül etmekte zorlanıyor olabilir. Sizler için etik kavramlar oldukça önemli olsa da çevrenizdeki kişiler dikkate almamaktadır.

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5 Aralık Oğlak burcu yorumu

Finansal harcamalarınızın artış gösterebileceği bir gün olabilir. Kendiniz için yaptığınız her davranışta pişman olmasanız da ilerde sıkıntılara yol açmaması için dengeli hareket etmelisiniz.

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5 Aralık Kova burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde karar alırken duygularınızı da kullanıyor olabilirsiniz. Yanılma payınızı hesaba katarak teknik konulara yüzeysel bakmamalısınız.

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5 Aralık Balık burcu yorumu

Sorumluluklar veya aileniz ile ilgili bazı konularda eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Bu tür durumlarda kendinize vicdan azabı çektirmeyin.

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