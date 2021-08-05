Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 5 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 5 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 5 Ağustos Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 5 Ağustos Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Kendinize sorun, siz kimsiniz?
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Başkalarının karanlık sırlarını keşfetmek yerine kendi içinizde var olan derin gerçeklerle yüzleşmenin bir yolunu bulmalı ve hatalarınızı gidermenin yollarını ile aramalısınız. Bugün aynı zamanda çalışanlar için gerilimli bir gün olabilir. Kendi işini en güzel şekli ile yapmak isterken başkalarının baskıcı davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz.
5 Ağustos Koç burcu yorumu
Kendinizi rahatlamış hissetmek sizi daha özgüven sahibi yapabilir.
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5 Ağustos Boğa burcu yorumu
Yöneticisi olduğunuz çevrenin genel sorunlarını görüşmek isteyeceksiniz.
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5 Ağustos İkizler burcu yorumu
Kişiliğinize alenen saldırı olabilir. Sakin olmanızda yarar var.
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5 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Duygularınızı yaşarken kendinizi kaybedebilir ve sevginizi arşa çıkartabilirsiniz.
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5 Ağustos Aslan burcu yorumu
Maddi konularınızda yalnız hareket etmek isteyeceksiniz.
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5 Ağustos Başak burcu yorumu
Lütfen kendinizi ifade ederken ses tonunuza dikkat edin. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.
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5 Ağustos Terazi burcu yorumu
Kariyer alanınızda aşırı sahiplenme duygunuz tetikleniyor.
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5 Ağustos Akrep burcu yorumu
Geçmiş bir konu dostlarınız tarafından yeniden açılabilir ve yanlış yaptıklarının farkına varabilirler.
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5 Ağustos Yay burcu yorumu
Günlük rutin işlerinizi yaparken beklenmedik aksilikler gerçekleşebilir.
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5 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Çalışma alanınızda üstlerinizle gergin anlar yaşayabilirsiniz. Bilerek ve istenerek üzerinize geliniyor olabilir.
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5 Ağustos Kova burcu yorumu
Sizi aşağı çeken enerjinizi kıskanan insanlarla aranıza mesafe koymanız daha doğru olabilir.
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5 Ağustos Balık burcu yorumu
Yaşananlardan ders almak sizin elinizde, olayları fark edin.