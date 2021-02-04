Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hiçbir konuda kendini kışkırtma!

Ay Akrep burcunda ilerliyor ve Mars/Uranüs ile karşıtlık gerçekleştiriyor. Bu durum sizleri kışkırtan ve harekete geçirmeye çalışan insanlarla karşılaştırabilir. Herhangi bir provokasyona karşı dikkatli olmalısınız. Aklınız ölçüsünde hareket etmeyi seçmelisiniz. Hayatın iniş çıkışıyla yaralandığınızda isyankar olmak normaldir fakat bunu doğru zamanda yaparsanız o kadar az yara alırsınız. Düşmek her zaman mümkün olacağı gibi kalkmak da aynı şekilde her zaman mümkündür. Zor olsa da bunu başarmak, sizi başka zorluklardan koruyacaktır.

4 Şubat Koç burcu yorumu

Borsa/dijital para gibi riskli mecralarda yatırım yapmak için uzman kişilerin fikirlerine başvurarak kararınızı netleşebilir ve değişimi gerçekleştirebilirsiniz.

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4 Şubat Boğa burcu yorumu

Duygularınızı kontrol edememek aşırı davranışlara, bu da can sıkıcı durumların yaşanmasına sebep olabilir. Kendinize ve sevginize güvenmeyi seçmelisiniz.

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4 Şubat İkizler burcu yorumu

Tüm günü rutin işlerinize ayırabilirsiniz. Biriktirip tek seferde hepsini yapmak sizi her zaman yoruyor.

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4 Şubat Yengeç burcu yorumu

Yaşama sevincinizi çevrenize de yansıyarak bir kelebek etkisi oluşturabilir. Kendinize güvendiğinizde işlerin nasıl da güzelleştiğini görmek, bundan sonrası için size güç verecektir.

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4 Şubat Aslan burcu yorumu

Ailenizle bazı küçük problemler yaşayabilirsiniz. Sizi anlamadıklarınızı düşünerek kendinizi oldukça yalnız hissedebilirsiniz.

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4 Şubat Başak burcu yorumu

Yaralamak niyetinde olmasanız bile, iğneleyici konuşmalarınız kırgınlıklara sebep olabilir. Bunu kontrol altına almalı ya da daha iyi hissettiğiniz bir günde görüşmeyi tercih etmelisiniz.

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4 Şubat Terazi burcu yorumu

Nerede hata yaptığınızı biliyorsanız, yapmanız gereken buna yol açan durumları ortadan kaldırmak olacaktır.

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4 Şubat Akrep burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde soğuk ve uzak davranışlarda bulunabilirsiniz. Birebir görüştüğünüz herkese bunu yansıtmanız yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

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4 Şubat Yay burcu yorumu

Şaşkınlığınızı gizleyerek gerçekleri yeniden değerlendirebilirsiniz. Öğrendiğiniz bu yeni bilgiler yeni bir tutum geliştirmeniz için yardımcı olabilir.

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4 Şubat Oğlak burcu yorumu

Başarılarınız ve yeni fikirleriniz yöneticileriniz tarafından konuşuluyor olabilir. İş arkadaşlarınızla kurduğunuz diyaloglara ya da seçtiğiniz arkadaş çevresine dikkat etmelisiniz.

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4 Şubat Kova burcu yorumu

İş yaptığınız kişilerden olumsuz dönüşler gelmesi projelerin geri dönmesine yol açabilir. İkna kabiliyetiniz ve kuracağınız yapıcı iletişimle aksamaları sonlandırmak için zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

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4 Şubat Balık burcu yorumu

Hassas bir gününüzde olabilirsiniz. Yaşam felsefeniz ve yaşadıklarınız sizi derin düşüncelere götürmeye çalışabilir.

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