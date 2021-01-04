Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Pazartesi Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

2021 yılın ilk haftasına giriş yapıyoruz.



Ay Başak burcunda ilerlerken 13:33 itibariyle boşluğa giriyor. Bugünlerde gereğinden fazla aldığın sorumluluklar ve yaşadığın yorgunluk yüzünden ilişkilerinde hırçın davranışlar yaratabilir. Herkese sorumluluk duygusunu aşılamak için üzerine düşen görevi yapman gerekir. Hayal kırkılıkları ya da yine her şey aynı duygusu seni çevrelemesin. İnsanlar değişmez, kendimiz değişiriz. Mutluluk çevrene yaydığın da sana gelir. Sen elinden geleni yap ve gerisini Allah’a bırak. Her şey yerini bulacak. Umutla yeni seneye bağlan.

4 Ocak Koç burcu yorumu

Güne eleştirisel bakabilirsiniz. Negatif enerjinizi çevrenize yansıtırken acımasız olabiliyorsunuz. Açık sözlülükle kırıcı konuşmaların ayrımını yapmak kendinizi daha iyi hissettirecektir.

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4 Ocak Boğa burcu yorumu

Yeteneklerinizi sergileyemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. İçinize kapandığınız zamanlar da ruhunuzu dinleyerek sıkıştığınız konuları anlayabilirsiniz.

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4 Ocak İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda duygularınızı manipüle etmek isteyen çalışma arkadaşlarınız olabilir. Gerçekleri sizlerden saklamak isteyenlere dikkat etmelisiniz.

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4 Ocak Yengeç burcu yorumu

Bilgiye aç hissedebilirsiniz. Araştırmalarınızın yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Öğrenme isteği, yeni keşifler heyecanlanmanızı sağlayacaktır.

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4 Ocak Aslan burcu yorumu

Değerinizi sorgulamayı bırakmalısınız. Kimseden onay almanıza gerek yok. Kendinize güvenmelisiniz. Kararlı olun ve ilerleyin.

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4 Ocak Başak burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Stres kaynaklı sorunlar yaşamamak için fiziki ve ruhsal sağlığınıza özen göstermelisiniz.

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4 Ocak Terazi burcu yorumu

Bilinçaltınızın sesi sizleri geçmişe götürebilir. Hüzünleri kenara bırakmanın zamanı geldi de geçiyor bile.

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4 Ocak Akrep burcu yorumu

Sosyal çevreniz git gide sadeleşiyor olabilir. Eleme yaptığınızdan pişmanlık duymasanız da küçük hatalara müsamaha göstermeniz insan kazanma açısından sizleri destekleyecektir.

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4 Ocak Yay burcu yorumu

Kariyeriniz titiz çalışmalarınızla süsleniyor. Hazırlayıp başarı ile sunduğunuz her proje adınızdan söz ettirecektir.

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4 Ocak Oğlak burcu yorumu

Herkesin sizin yaşam felsefenizi benimsemesini istiyor olabilirsiniz. Peki siz neden bunu yapmıyorsunuz. İnsanlar sizlere ait değil ve bu tarz davranışlarınız sizleri her zaman kayıpları yaşamanızı hazırlayabilir.

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4 Ocak Kova burcu yorumu

Yalnızlıktan sıkıldığınız bir gün içerisinde olabilirsiniz. Çekildiğiniz kişilere duygularınızı ifade etmek için harika bir gün.

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4 Ocak Balık burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde şanslı bir gündesiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Kendinize başarı olarak bir ödül armağan edebilirsiniz.

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