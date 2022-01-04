Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz.



Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğimiz bir gündeyiz. Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek işlemek ve her detayı ile ilgilenmek gereken işler içinde olabiliriz. Ay kova burcunda ilerlerken Merkür ve Satürn ile kavuşum yapması bizlere birazda çalışmanın, emeğin kariyer başarısında tesadüf olmadığını gösterecek. Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor olacak insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz.

Bugün yeniayın etkilerini daha fazla hissedeceksiniz. Gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamalısınız. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece kazanacaksınız. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız. Bugün, dayanıklılık veya tolerans gerektiren bir proje için harika bir zamandır. Yeni alışkanlıklar ve kararlar oluşturmak için de iyidir. Ancak bu kısa ama ciddi dönemden en olumlu ödülleri alabilmek için odaklanmanız gerekiyor. Dikkatinizi dağıtmayın ve bazı olaylar karşısında lütfen öfkeyle kalkıp zararla oturmayın.

Günün Motivasyon sözü: “Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.” Leonard Cohen

4 Ocak Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenize duygularınızı açıklamak ya da yakın bulduğunuz insanlarla ihtiyaçlarınızı konuşmak isteyebilirsiniz.

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4 Ocak Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yapılan yanlışlıkları dürüstçe anlatın.

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4 Ocak İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizden kaçmak isteyebilirsiniz.

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4 Ocak Yengeç burcu yorumu

Yalnızlıktan korkuyorsunuz ama hayat sizi sanki bunu yapmak için zorluyor.

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4 Ocak Aslan burcu yorumu

Partnerinizden sizlere duygusal baskı kurmaması yönünde istekleriniz olacaktır

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4 Ocak Başak burcu yorumu

Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

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4 Ocak Terazi burcu yorumu

Eğlenmeyi unuttuğunuzu fark ediyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Ocak Akrep burcu yorumu

Ailenizin uyguladığı baskıya daha fazla dayanamayarak, sizlerin üzerinde kurdukları egemenliğe son vereceksiniz.

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4 Ocak Yay burcu yorumu

Kısa mesafeli seyahat programı yapabilirsiniz.

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4 Ocak Oğlak burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi yalnızlıkta bulduğunuzu düşünüyorsunuz.

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4 Ocak Kova burcu yorumu

Duygusal olabilir ve bazı konularda kendinizi yönsüz hissedebilirsiniz.

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4 Ocak Balık burcu yorumu

Geçmişin anılarını hatırlayabilirsiniz.

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