Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor! Sakin bir iletişim kurun.



Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Merkür gezegeni Koç burcuna geçiş yapıyor. Şu an ihtiyacımız olan korkudan uzaklaşmak ve dik durmak... Bu, beynimizin olağanüstü potansiyelini ve gücünü kullanmak anlamına geliyor. Bu yüzden dürtülerinizle aceleci tavırlar içinde hareket etmeyin, durun ve düşünün!

Bu dönemde özellikle parasal ve finansal konular da bir yön kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum sizi gelecek kaygısı içine çekiyor olabilir. Bununla alakalı bazı problemler gün yüzüne çıkabilir. Kendinizi geçmişte yarım kalan projeleriniz, iş planlarınız, mülakatlarınız ile tekrar ilgileniyorken bulabilirsiniz. Kendi kendinizin rehberi olabilirsiniz. Mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde ve dingin kaldığınızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebileceksiniz.

4 Nisan Koç burcu yorumu

İletişimlerinizde beden dilinizi daha özenli kullanmalısınız. Abartılı kullanmanız çevreniz tarafında eleştirilebilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Boğa burcu yorumu

Telefon trafiğinizin yoğun olduğu bir gün olabilir. Özellikle uzaktaki akrabalarınız ile mesafe yüzünden araya soğukluk girebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan İkizler burcu yorumu

Maddi sorumluluklarınız bazen sizi fazlasıyla yorabilir. Karar almakta oldukça zorlandığınız ve hareket edemediğinizi hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Yengeç burcu yorumu

Beklediğiniz haberlerin gecikmesi sizleri ruhsal olarak yorabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Aslan burcu yorumu

Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız ile yeniden iletişime geçebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Başak burcu yorumu

Bugünü tamamen ailenize ayırmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Terazi burcu yorumu

Taviz verdiğiniz konular yüzünden üzerinize gelmeleri sabrınızı oldukça zorlayabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Akrep burcu yorumu

Yakın çevreniz konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. İlişkilerde ölçülü olun.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Yay burcu yorumu

Kayıpları en aza indirmek için hızlıca değişime gitmelisiniz. Bakış açınızı değiştirin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Oğlak burcu yorumu

Birikmiş işlerinizi düzenlemek isterken yeniden şekillendirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Kova burcu yorumu

Aileniz ile görüşmek özlem gidermek isteyebilirsiniz. Yoğun çalışma temponuz aradaki mesafeyi artırmış olabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Nisan Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizle organizasyon yapmak için harika bir gün olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!