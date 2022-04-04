Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendine inan!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. 'İnsan en az bildiği şeye en çok inanır' der, Montaigne. İnandığın şey, istikrarlı olmanı sağlayacak şeydir. Hayallerini gerçekleştirmek için gücün olsun. Dürtülerinizle aceleci tavırlar içinde hareket etmeyin, durun ve düşünün!



Bugün özellikle parasal ve finansal konularda bir yön kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum sizi gelecek kaygısı içine çekiyor olabilir. Bununla alakalı bazı problemler gün yüzüne çıkabilir. Kendinizi geçmişte yarım kalan projeleriniz, iş planlarınız, mülakatlarınız ile tekrar ilgileniyorken bulabilirsiniz. Kendi kendinizin rehberi olabilirsiniz. Mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde ve dingin kaldığınızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebileceksiniz.

Motivasyon sözü: 'Tabiat sabır içinde, insan ise sabırsızlık içinde çaba gösterir.' Paul Breese.

4 Nisan Koç burcu yorumu

Yeni tanıştığınız bir kişiyle yakın zamanda görüşebilirsiniz.

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4 Nisan Boğa burcu yorumu

Aile büyüklerinizle beraber olmak için elinizden gelenin fazlasını yapmak zorunda kaldığınız bir gün olabilir. Aile konularının işinize yansıyacağının farkındasınız.

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4 Nisan İkizler burcu yorumu

Kimseyi tanımadan özelinizi anlatmayın.

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4 Nisan Yengeç burcu yorumu

Hayatınızı yıkacak kadar büyük bir seçim yapıyorsanız bunun için kendinize biraz daha fazla zaman ayırarak karar vermelisiniz.

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4 Nisan Aslan burcu yorumu

Kendinize biraz boş vakit ayırarak planlamalarınıza odaklanırsanız sizler için daha sağlıklı olacaktır.

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4 Nisan Başak burcu yorumu

Günün ilk yarısında işlerinizi yoluna koymakta zorluk çekebilirsiniz.

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4 Nisan Terazi burcu yorumu

Ailenize ayırdığınız zaman size de iyi gelebilir. Onlarla ilgilenmek ruhsal olarak sizi de rahatlatabilir.



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4 Nisan Akrep burcu yorumu

Süreci hızlandırmak için biraz daha fazla sabır göstermeniz gerekebilir.

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4 Nisan Yay burcu yorumu

Sizi en çok etkileyen konularda özellikle karar alma sürecinde öncü bir pozisyonda olabilirsiniz.

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4 Nisan Oğlak burcu yorumu

Objektif bakış açısı konuları doğru anlamlandırmanıza yardımcı olacaktır.

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4 Nisan Kova burcu yorumu

Eşinizle ya da sevgilinizle yaşadığınız bir soruna çözüm bulmanıza destek olacak bir kişiyle karşılaşabilirsiniz.

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4 Nisan Balık burcu yorumu

Bir fikir üretirken süreci bütünüyle görüp anlamaya çalışın. Böyle yaptığınız sürece daha başarılı olacaksınız.

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