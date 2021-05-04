Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Anı yaşamayı bilin, hiçbir şey kalıcı değildir.

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve Satürn gezegeni ile kavuşuyor. 04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin! Varmak istediğiniz noktayı gözünüzde çok büyütüp, oraya giden yolda türlü sıkıntılar çekmek yerine, yolun keyfini çıkarmaya çalışın. Yoksa ömür geçmez.

Hayatta hiçbir yol tamamıyla çiçeklerle kaplı değildir ya da manzaralar hiçbir zaman iç açıcı olmayacaktır. Taşlar ve can sıkıcı görüntüler, bunları atlamamız halinde devamını rahat getireceğinizin mesajını verir. Burada mücadele ve rehavetin dozunu iyi ayarlamak sizi kazançlı çıkaracaktır. Geç kalmışlık hissinden kurtulun. Anı yaşayın, çünkü içinde zorluk bile olsa bunu bir kere yaşayacaksınız; kalıcılığı yok. Almanız gerekenleri alın ve yolunuza devam edin.

4 Mayıs Koç burcu yorumu

Çevre baskısı ile karşı karşıyasınız. Sizi kısıtlamak isteyenlere en büyük cevap elde edeceğiniz başarılar olacaktır.

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4 Mayıs Boğa burcu yorumu

Tereddütleriniz sizi endişeye sevk ediyor olabilir.

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4 Mayıs İkizler burcu yorumu

Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz bir yerde ısrarla durmak yerine alan değiştirmeyi seçmelisiniz.

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4 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Finansal konularda aklı selim hareket etmeye çalışıyorsunuz. Kimi zaman daha duygusal ve dürtüsel düşünüyor olsa da bu durumun sizden aldıklarının farkındasınız.

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4 Mayıs Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı yeni bir üslup ve sınır belirliyorsunuz. Bu değişiklik sizi yalnızlaştırabilir.

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4 Mayıs Başak burcu yorumu

Kariyer alanınızda iletişiminizi değişken ve esnek bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Sabit olduğunuzu düşündüğünüz konularda bu algıyı kırmak ve size de çevrenize de iyi gelecektir.

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4 Mayıs Terazi burcu yorumu

Hatalarınızın farkına vararak sabit düşüncelerinizi geride bırakıyorsunuz.

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4 Mayıs Akrep burcu yorumu

Olgunlukla karşılayacağınız durumlara artık sizden beklenmeyen tepkiler veriyorsunuz. Tahammül seviyeniz azaldıkça sabrınız da sınanacaktır.

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4 Mayıs Yay burcu yorumu

Doğru kelimeleri ve üslubu seçmekte zorlanabilirsiniz.

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4 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda farklı ve kalıcı çözümler, fikirlerle hareket etmek işlerinizi ve iletişimlerinizi iyileştirecektir.

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4 Mayıs Kova burcu yorumu

Duygusal olarak kendinizi sıkışık hissediyorsunuz. Güvendiğiniz kişiler ve dostlarınızla sıkıntınızı paylaşmayı deneyebilirsiniz.

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4 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendinden emin ve olgun davranışlar sergiliyorsunuz.

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