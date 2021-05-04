Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 4 Mayıs'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 4 Mayıs'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 4 Mayıs Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 4 Mayıs Salı günü burç yorumlarınız..."
Anı yaşamayı bilin, hiçbir şey kalıcı değildir.
Ay, Kova burcunda ilerliyor ve Satürn gezegeni ile kavuşuyor. 04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin! Varmak istediğiniz noktayı gözünüzde çok büyütüp, oraya giden yolda türlü sıkıntılar çekmek yerine, yolun keyfini çıkarmaya çalışın. Yoksa ömür geçmez.
Hayatta hiçbir yol tamamıyla çiçeklerle kaplı değildir ya da manzaralar hiçbir zaman iç açıcı olmayacaktır. Taşlar ve can sıkıcı görüntüler, bunları atlamamız halinde devamını rahat getireceğinizin mesajını verir. Burada mücadele ve rehavetin dozunu iyi ayarlamak sizi kazançlı çıkaracaktır. Geç kalmışlık hissinden kurtulun. Anı yaşayın, çünkü içinde zorluk bile olsa bunu bir kere yaşayacaksınız; kalıcılığı yok. Almanız gerekenleri alın ve yolunuza devam edin.
4 Mayıs Koç burcu yorumu
Çevre baskısı ile karşı karşıyasınız. Sizi kısıtlamak isteyenlere en büyük cevap elde edeceğiniz başarılar olacaktır.
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4 Mayıs Boğa burcu yorumu
Tereddütleriniz sizi endişeye sevk ediyor olabilir.
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4 Mayıs İkizler burcu yorumu
Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz bir yerde ısrarla durmak yerine alan değiştirmeyi seçmelisiniz.
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4 Mayıs Yengeç burcu yorumu
Finansal konularda aklı selim hareket etmeye çalışıyorsunuz. Kimi zaman daha duygusal ve dürtüsel düşünüyor olsa da bu durumun sizden aldıklarının farkındasınız.
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4 Mayıs Aslan burcu yorumu
Sosyal çevrenize karşı yeni bir üslup ve sınır belirliyorsunuz. Bu değişiklik sizi yalnızlaştırabilir.
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4 Mayıs Başak burcu yorumu
Kariyer alanınızda iletişiminizi değişken ve esnek bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Sabit olduğunuzu düşündüğünüz konularda bu algıyı kırmak ve size de çevrenize de iyi gelecektir.
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4 Mayıs Terazi burcu yorumu
Hatalarınızın farkına vararak sabit düşüncelerinizi geride bırakıyorsunuz.
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4 Mayıs Akrep burcu yorumu
Olgunlukla karşılayacağınız durumlara artık sizden beklenmeyen tepkiler veriyorsunuz. Tahammül seviyeniz azaldıkça sabrınız da sınanacaktır.
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4 Mayıs Yay burcu yorumu
Doğru kelimeleri ve üslubu seçmekte zorlanabilirsiniz.
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4 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Çalışma ortamınızda farklı ve kalıcı çözümler, fikirlerle hareket etmek işlerinizi ve iletişimlerinizi iyileştirecektir.
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4 Mayıs Kova burcu yorumu
Duygusal olarak kendinizi sıkışık hissediyorsunuz. Güvendiğiniz kişiler ve dostlarınızla sıkıntınızı paylaşmayı deneyebilirsiniz.
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4 Mayıs Balık burcu yorumu
Kendinden emin ve olgun davranışlar sergiliyorsunuz.