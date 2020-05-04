Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Merkür, güneşin kalbinde! Söylediklerine dikkat et!

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İşlerinizi öğlen saatlerinden sonra organize etmeniz yeterli gücü kendinizde bulmanıza yardımcı olacaktır. İşleri dengede tutmak için daha ideal olabilir. Merkür kısa bir süreliğine güneş ile kavuşumda bulunacak. Söylediklerinize ve ifade biçiminize dikkat etmeyi seçin. Güzel şeyler önce düşüncede gelişmelidir ki sonrasında kaderiniz olsun…

4 Mayıs Koç burcu yorumu

Parasal anlamda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Partnerinizle ilişkilerinizde rekabet artabilir. Hedef olmamaya dikkat edin.

4 Mayıs Boğa burcu yorumu

Bugün kavuşan Merkür ve güven en çok sizlerin hizmetinizde olacaktır. Hayata karşı hedeflerinizi güncelleyin ve istikrarlar yürüyün.

4 Mayıs İkizler burcu yorumu

İçinizde nedenini bilmediğiniz bir iç sıkıntısı ya da huzursuzluk olabilir. Hayatla kavga içine girmeyin ve duyduğunuz her şeye inanmayın.

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4 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenizden yaşadığınız kopukluk sizi daha duygusal biri haline getirmiş olabilir.

4 Mayıs Aslan burcu yorumu

Uzun zamandır başlamak istediğiniz bir iş ile ilgili gereken tüm şartları sağlayabilirsiniz. Yaptığınız araştırmalarla ilgili de sona yaklaştığınızı görebilirsiniz.

4 Mayıs Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizden duyacağınız bazı cümleler canınızı sıkabilir. İnsanların söylediklerine göre hayatınızı yönlendirmemelisiniz.

4 Mayıs Terazi burcu yorumu

Aile içi iletişimlerinizde süregelen sorunlu durumları bugün çözüme kavuşturabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir konuda ise aile büyüklerinizden destek görmek isteyebilirsiniz.

4 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

4 Mayıs Akrep burcu yorumu

Aşk ve sevgi ilişkilerinden yana günün akışını değiştirecek bazı olaylar söz konusu olabilir. Yeni bir aşka yelken açmak için kendinize şans vermelisiniz.

4 Mayıs Yay burcu yorumu

Yaşamınızda bugün vereceğiniz kararlar geleceğiniz için oldukça önemli olabilir. Geçmişte yaşadığınız olumsuz tecrübeleri tekrar telafi edebilirsiniz.

4 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Bugün hayata karşı farklı bir bakış açısında olmanız ve olaylara yüzeysel bakmanız size iyi gelecektir.

4 Mayıs Kova burcu yorumu

İkna kabiliyetinizin yüksek olduğu bugün iş hayatınızda yeni projelere başlayabilir ve önemli sorumluluklar alabilirsiniz.

4 Mayıs Balık burcu yorumu

Uzun zamandır beklediğiniz bir iş ile ilgili yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.