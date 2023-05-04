Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs 2023 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Profesyonel ol ve hayır demeyi öğren!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 17.33’te Akrep burcuna geçiyor. Neden istenmediğin yerde durmak için ısrar ediyorsun? Aşina olduğun o yerde canın yanmıştı ve sen yeni bir yol bulmaya çıkmıştın ama kaybolunca bunu unuttun. Geçmişe dönemezsin ve onu yeniden canlandıramazsın. Birçok insan kaybolmaktan korktuğu için aşina olduğu yerlerde acı çekmiyor mu?

Motivasyon Sözü: “İçinizde bir hikaye var; sessizliğinizin ve ıstırabınızın ardında dile getiriliyor ve yazılmayı bekliyor.” Anne Rice

4 Mayıs Koç burcu yorumu

Geçmişte yaşadıklarınızın gölgesini bugüne taşımaktan vazgeçin.

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4 Mayıs Boğa burcu yorumu

Israrcı tutumlarınızın yanlış anlaşılma ihtimalini düşünerek hareket etmenizde fayda var.

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4 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bedensel ve psikolojik olarak size iyi gelmeyen bazı alışkanlıklarınız olabilir.

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4 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Dinlemeyi ve anlamayı tercih etmeniz gereken bir gündesiniz.

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4 Mayıs Aslan burcu yorumu

Size fiziksel olarak yük ve yorgunluk hissettiren bazı eşyaları elemeniz gerekebilir.

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4 Mayıs Başak burcu yorumu

Eleştirinin dozunu iyi ayarlayamadığınızda bundan olumsuz geri dönüşler alabilirsiniz.

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4 Mayıs Terazi burcu yorumu

Değer verdiğiniz insanlar ve işlere ayırdığınız alanın, imkanların neticelerini görmeniz gerekebilir.



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4 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yapmak istediğiniz ancak cesaret gösteremediğiniz alanlarda daha fazla kendinize yüklenmemelisiniz.

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4 Mayıs Yay burcu yorumu

Gizli de olsa bir hırs beslemek yaşam kalitenizi düşürecektir.

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4 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Arkadaş ortamınızda hoşunuza gitmeyen durumlar doğabilir.

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4 Mayıs Kova burcu yorumu

Bildiğinizi iddia ettiğiniz konularda farklı fikirlere açık olmalısınız.

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4 Mayıs Balık burcu yorumu

Hukuksal konularda haklılığınızı ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz.

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