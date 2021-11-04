Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Korkularından korkma!

Ay akrep burcunda ilerliyor ve yeniay fazına doğru gidiyor. Kendini hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış ve insanların gerçek yüzlerini görüyor duygusu içinde hissedebilirsin. Bazı insanlar bazı şeyleri hak etmemiş olabilir. Bunları cezalandırmak bizim işimiz değildir. Burada yapmanız gereken her şeye rağmen iyi biri olarak kalmak ve sabırlı olmaktır. İçinizde bir şeyleri kaybetme korkusu ya da yoğun kaygı hissetme durumu olabilir. Bunları çok abartmayın. Sizler bugün sadece kendi içinize dönün ve duygularınızı açıklamak yerine kararlarınıza odaklanın. Parasal konularda ani iniş çıkışlar yaşanabilir. Ekonominiz için fazla harcamalardan ayrılın.

4 Kasım Koç burcu yorumu

Endişeli hissediyorsunuz. Geçmiş yaşantınızı düşüncelerinizden atmak için çaba harcamanız gerekecektir.

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4 Kasım Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygularınızı ifade ederken abartıya kaçabilirsiniz.

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4 Kasım İkizler burcu yorumu

Günlük yoğunluğunuz içerisinde duygusallığınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

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4 Kasım Yengeç burcu yorumu

Partnerinize karlı duygusal manipülasyon içerisinde olabilirsiniz.

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4 Kasım Aslan burcu yorumu

Sonlandırmaktan zorlandığınız düşünce kalıplarınızı ani ve hızlı bir şekilde kökten çözüme kavuşturmak için adımı atacaksınız.

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4 Kasım Başak burcu yorumu

İletişim halinde olduğunuz herkese sözlü saldırılarınız olabilir.

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4 Kasım Terazi burcu yorumu

Finansal gelirlerinizde ani hareketler içerisinde olabilirsiniz.



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4 Kasım Akrep burcu yorumu

Ortak hareket ettiğiniz kişilere kendinizi kanıtlama çabası içerisine girebilirsiniz.

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4 Kasım Yay burcu yorumu

Yalnız kalmak istiyorsunuz. Kısa süreli duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz.

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4 Kasım Oğlak burcu yorumu

Yaşamı savaşarak kazanacağınızı düşünüyorsunuz.

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4 Kasım Kova burcu yorumu

Topluma karşı düşüncelerinizi dikte etmek isteyebilirsiniz.

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4 Kasım Balık burcu yorumu

Düşüncelerinizi somutlaştırmak için harekete geçmek istiyorsunuz.

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