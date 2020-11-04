Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Çarşamba Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

4 Kasım Koç burcu yorumu

İş birlikleriniz ya da ortaklıklarınız varsa bugün yapacağınız görüşmelerde ileriye yönelik vaatlerde bulunarak konuşmalar yapmayın

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4 Kasım Boğa burcu yorumu

Yeniden başlamak adına bir karar alarak sevgi limanına demirlediğiniz gönül teknenizi artık yüzmesi için özgür bırakıyor olabilirsiniz.

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4 Kasım İkizler burcu yorumu

Kendinize sınır belirleyemezseniz süreç daha fazla yıpratıcı olabilir. Destek almak sizlere olumlu etki edecektir.

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4 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sabrınızın patlama noktasında sizleri daha iyi anlamalarını sağlayacak adımlar ruhunuza iyi gelecektir.

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4 Kasım Aslan burcu yorumu

Arkanızdan konuşulan konuları önemsemeniz spekülasyonlarına alet olmanız anlamına gelebilir. Sizlerin başarıları her zaman kıskanılmıştır.

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4 Kasım Başak burcu yorumu

Arkadaşlarınızın uyarısı ile bazı durumların farkına vardığınızda üzüntülü zaman geçirmek yerine yarının ne olacağına karar vermelisiniz.

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4 Kasım Terazi burcu yorumu

Sizleri suçlamak isteyenler bir kez daha istedikleri emellerine ulaşamayacaklardır. Sakin olun ve gizli olan her şeyin bir gün yüzeye çıkacağını unutmayın.

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4 Kasım Akrep burcu yorumu

Yatırım kaynaklarınızda ani karar değişiklikleri yapmanız sizleri hataya sürükleyebilir. Risk makul ölçüde kazanç sağlayacaktır.

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4 Kasım Yay burcu yorumu

Ruhunuzu sıkılaştıran konularda açık düşünceli olmalısınız. Çabuk sıkılmanız sizleri farklı yansıtıyor olabilir. Karakter yapınızı anlatmalısınız.

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4 Kasım Oğlak burcu yorumu

Tek yol görünür olan değildir. Sizler kıvrak zekanız ile emin adımları tercih ederek yürüdüğünüz her yolu güvenilir kılabilirsiniz. Bakış açısı değişimi sizlere güç katacaktır.

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4 Kasım Kova burcu yorumu

Bugün gönlünüze hitap edecek kişi ile tanışabilirsiniz. Birlikte yaşamak isteyeceğiniz mutlu günlere doğru ilk adımı atabilirsiniz.

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4 Kasım Balık burcu yorumu

Sevdiğiniz güvendiğiniz dostlarınızla düşüncelerinizi paylaşırsanız sizlere farklı bakış açısı ile yaklaşmanızda yardımcı olacaklardır.

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