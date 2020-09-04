Günlük Burç Yorumları: 4 Eylül Cuma Günlük Burç Yorumları

Öfkeyle kalkan zararla oturur!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. İlişkinizin içinde şüphe ve kaygılar barındırıyorsanız bunları bugün konuşmalısınız. Sadece ifadelerinizde çok seçici olmalısınız. Suçlayıcı ve eleştirisel olursanız pişman olacağınız sonuçlar içerisine kendinizi çekebilirsiniz. Ani gerginlikler ve stresler olabilir. Planlarda ani değişimlere ayak uydurmak sizi yorabilir. Mümkün oldukça sakin kalmalısınız.

4 Eylül Koç burcu yorumu

İlişkiniz de bir adım ilerisini düşünmek için güzel bir gün olabilir. Akşam yemeğinde partnerinize düşüncelerinizi açıklamak size iyi gelecektir. Gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için harika bir gün.

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4 Eylül Boğa burcu yorumu

Hislerinizi sevdiklerinizle paylaşırsanız, sizin yanınızda olacaklardır. Derin düşünceler içerisinde kaybolmak yerine bazen çözümü yüzeyde aramak sizi daha çabuk sonuca götürebilir.

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4 Eylül İkizler burcu yorumu

Olaylara kendi pencerenizden değil de karşıdan bakmayı denemelisiniz. Sizden habersiz arkanızdan gerçekleşen olayların gün yüzüne çıkabileceği bir gün olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Eylül Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamında sinirli ve agresif olabilirsiniz. Kırıcı olmamak için yalnız çalışmayı tercih etmelisiniz. İlişkinizde gerçekleri göremiyor olabilirsiniz.

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4 Eylül Aslan burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye doğru ilk adımı atabilirsiniz. Geçmiş hatalarınızı geride bırakmayı denemedikçe huzurlu bir ilişkiye adapte olmakta zorlanabilirsiniz.

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4 Eylül Başak burcu yorumu

Maddi beklentileriniz gerçekleşmiyor olabilir. Finansal yatırımlarınızı dengede tutmaya çalışarak süreci daha verimli geçirebilirsiniz.

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4 Eylül Terazi burcu yorumu

Duygusal hassasiyetiniz içinize kapanmanıza neden olmuş olabilir. Bu durumu partnerinizle paylaşmayı düşünmelisiniz.

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4 Eylül Akrep burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşırsanız size yardımcı olacaklardır. Yalnızlık ihtiyacınızı fazlaca abartmış olabilirsiniz. Aileniz ve sevdikleriniz sizi özlüyor olabilir.

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4 Eylül Yay burcu yorumu

Kadın arkadaşlarınız ile sizin haberiniz dahi olmadan siz söylemiş gibi arkanızdan konuşmalar yapılabilir. Sakin kalarak süreci yönetmelisiniz.

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4 Eylül Oğlak burcu yorumu

Partnerinizle duygusal zaman geçirme isteğiniz olabilir. Şefkat ve sevgi ihtiyacınız ruhunuzun beslenmesi için gereklidir.

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4 Eylül Kova burcu yorumu

Çalışma koşullarınızın yetersizliğinden şikâyetçi olabilirsiniz, iş vereniniz bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak için adım atabilir. İletişimsel sorunların haricinde kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz.

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4 Eylül Balık burcu yorumu

Kendinizi yumuşatmayı öğrenmeniz gerekmektedir. Çalışma ortamınızda sevilen biri olabilirsiniz fakat arkanızdan konuşulan kelimelere de dikkat etmelisiniz.

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