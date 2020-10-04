Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Pazar Günlük Burç Yorumları

Düşüncelerinizi artık değiştirin.

Ay, Boğa burcunda gerileyen Uranüs gezegeni ile kavuşuyor. Keyif ve güven arayışınız değişime direnç gösterebilir. Konfor alanınızın bozulma fikrinden korkmayın. Değişim, konforun bittiği yerde başlar. Artık bazı şeylerin değişmesi gerekmektedir. Bunun için sizlerin de harekete geçiyor olması gerekiyor.

4 Ekim Koç burcu yorumu

Sizi özleyen ailenize karşı sıcak bir adım atmalısınız. Konfor alanınızın rahatsız edilmesinden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Parasal konular ve belli bütçe planları içinde olmanız gereken bir gündesiniz.

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4 Ekim Boğa burcu yorumu

Herkesin bireysel kararına saygı duymayı öğrenmelisiniz. Yeni bir eğitim planlaması içerisinde olabilirsiniz. Çok isteyip de daha önce yapamadığınız bir projeyi tekrar deneme şansınız olabilir.

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4 Ekim İkizler burcu yorumu

Olgunluk arayışınız bugün kendisini güçlü bir şekilde hissettiriyor olabilir. Artık çocuksu yapınızı geride bırakmak isteyebilir ama bunu yapmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Unutmayın, değişimi hayat sevincinizi yitirmeden de yapabilirsiniz.

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4 Ekim Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde sadelikten yana olabilirsiniz. Yalnızlığı seçseniz de sosyal hayatınızı tamamen izole etmemeye çalışmalısınız.

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4 Ekim Aslan burcu yorumu

Aile ilgili bazı konularda tansiyonlar yükselebilir böyle bir durumda alttan alan taraf olmaya özen gösterin. Dengeyi sağlayacak olan kişi sizsiniz.

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4 Ekim Başak burcu yorumu

Sevginizi özgürce yaşamaya çalışın. Yarım kalan kariyer hedeflerinizi tamamlamak içini gerekli eğitimleri alabilirsiniz. Tutkularınızın peşinden gitmek sizleri motive edecektir.

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4 Ekim Terazi burcu yorumu

İletişiminiz oldukça sade olmalı, hoşunuza gitmeyen davranışları dile getirmelisiniz. Sizler karşınızdaki kişilere nasıl davranıyorsanız onların da aynı özveride yaklaşmalarını beklemeyin.

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4 Ekim Akrep burcu yorumu

Aşk hayatında yaşamış olduğunuz kırgınlıklardan dolayı yeni bir ilişkiye başlamaya korkabilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmak size kalbinizdeki sevgiyi yeniden fark etmenizi sağlayacaktır.

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4 Ekim Yay burcu yorumu

Düşüncelerinizi değiştirin. Yeni düşüncelerinize ve yeni hayatınıza merhaba deyin. Kariyer hayatınızda sizinde beklemediğiniz değişimler gelişmeye başlayabilir. Sorumluluklarınızı aksatmadan ilerleyin.

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4 Ekim Oğlak burcu yorumu

Eğer bir partneriniz varsa aranızdaki mesafe sizi yıpratıyor olabilir. Bazı kırgınlıklara son vermek ve daha sıcak yaklaşmak sizi mutlu edecektir.

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4 Ekim Kova burcu yorumu

Partnerinizin o an size ihtiyacı var ise yanında olmalısınız. Aşk, müşterektir. Daha paylaşımcı olmayı denemelisiniz. Evinizde yeni düzenlemeler yapmak bugün size kendinizi daha yeterli hissettirecektir.

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4 Ekim Balık burcu yorumu

İçinize attığınız her şey artık dışarı çıkmak istiyor olabilir. Müsaade edin dışarı çıksınlar yoksa siz kendinizi ikinci plana attıkça zaman sizi birinci sıraya taşımanın yolunu bulacaktır. Artık ön plana çıktığınız bir zaman dilimindesiniz.

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