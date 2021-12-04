Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Geleceğin yeniden şekilleniyor.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün 10:32 civarlarında yılın son tutulması gerçekleşiyor.Ay ve Güneş Tutulmaları zamanlarında insanlar dış desteğe, yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Bu tutulma da size bu konuda bir işaret veriyor. Ok yaydan çıkıyor. Kendinize güvenin ve yeniden başlayın! İyiliğe, iyilik ile karşılık verin. Bakın görün o zaman hayatınızdaki tüm güzellikler nasıl önünüze geliyor. Yaptığınız her şeyin sistem tarafından bir karşılığı olduğunu unutmayın. Evrenin sistemine iyilik yaparak katılın.

4 Aralık Koç burcu yorumu

Yeni bir ortaklık için görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. İletişim yönünüz istediğinizi almanızı kolaylaştıracaktır.

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4 Aralık Boğa burcu yorumu

Sizler için bırakmak zor olsa da bugün tamamen yaşadığınız zorluğu geride bırakacak güce sahip olacaksınız.

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4 Aralık İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızda duygusal bir değişime gitme kararı alıyorsunuz.

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4 Aralık Yengeç burcu yorumu

Beklediğiniz iş görüşmesine davet ediliyorsunuz.

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4 Aralık Aslan burcu yorumu

Çalışma şeklinizi değiştiriyorsunuz. Yüksek performans sergilemek için sanatsal yönünüzü kullanacaksınız.

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4 Aralık Başak burcu yorumu

Aile kurma yolunda ilk adımı atıyorsunuz.

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4 Aralık Terazi burcu yorumu

Eğitim hayatınızı yenilemek isteyeceksiniz.



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4 Aralık Akrep burcu yorumu

Maddi güven arayışınız olacaktır.

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4 Aralık Yay burcu yorumu

Hayatınızda kadersel bir dönüm noktasındasınız.

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4 Aralık Oğlak burcu yorumu

Kendinizi dışarıdan gelecek zararlara karşı korumaya alıyorsunuz.

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4 Aralık Kova burcu yorumu

Kariyer adımlarınızı atarken sürpriz bir yol ayrımı ile karşılaşıyorsunuz.

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4 Aralık Balık burcu yorumu

Gayrimenkul alımı için emlakçılarla görüşmeleriniz olabilir.

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