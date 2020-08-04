Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları

4 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizde istediğiniz görüşmelerin zamanında olmaması keyfinizi biraz kaçırabilir. Ancak olaylara kızgınlık duyarak ilerlemek yerine daha yeni çözümler geliştirmelisiniz. Yeni tanışmalar gündeminizde olabilir. Ruhunuzu umutla yeniliklere açıyor olacaksınız. Bugün yapacağınız konuşmalar hayatınızı değiştirme noktasında olabilir.

4 Ağustos Boğa burcu yorumu

Partnerinizin ya da aile bireylerinizin sizi anlamadığı duygusuna kapılabilir ve sessiz kalma yolunu tercih edebilirsiniz. Bugün kendinizi daha fazla yeni fikirlere yönlendirmenizde fayda var. Emin olmadığınız maddi projelerle ilgili acele kararlar vermeyin. Sizden hemen bir adım atmanızı bekleyebilirler. Dikkatli olmalı ve hemen acele karar vermemelisiniz.

4 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili gergin konuşmalar yapabilirsiniz. Sabrınızı sınayan konular gündeme gelerek sakinliğinizi bozmaya çalışanlar olabilir. İnsanların sözlü tuzaklarına düşmemelisiniz. Kendinizi bilmeli ve sabrınızla karakterinizden taviz vermemelisiniz. Sürekli kendi geleceğinizi düşünmek veya bununla ilgili birtakım kaygılar içinde olmak sizi oldukça yıpratmış olabilir.

4 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Bugün kurduğunuz iletişimlerde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Bazı ifadeler yüzünden zor durumda kalabilir ve telafisi için de epey uğraşmanız gerekebilir. Geliştirmeye çalıştığınız iş projeleriniz ile ilgili size karşı çıkanlar olabilir. Bunlara karşılık yeni planlar içerisinde olmanız gerekmektedir. Alternatif projeler üretmelisiniz.

4 Ağustos Aslan burcu yorumu

İnsanların bazı konularda üstünüze geldiğini veya onların hayatınıza müdahale ettiğini düşünebilirsiniz. Onların ne istediğine kulak asmak yerine kendi bildikleriniz doğrultusunda ilerlemeniz daha doğru olacaktır. Sosyal çevreniz vasıtasıyla yeni tanışmalara doğru yol alabilirsiniz. Keyifli geçireceğiniz bu zamanı yeni dostluklar elde ederek değerlendirebilirsiniz.

4 Ağustos Başak burcu yorumu

Unutkanlıklara karşı dikkat edilmesi gereken önemli bir gün. Özellikle bugün ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. İşin aslını anlamadan konuşmamanız sizin yararınıza olacaktır. Bugün iyi bir dinleyici olmayı unutmayın. İş alanında önemli bir görüşme yapabilirsiniz. Uzun zamandır ortak olmayı düşündüğünüz kişiyle bir araya gelebilirsiniz.

4 Ağustos Terazi burcu yorumu

Eş veya sevgilinizin yaklaşım tarzı bugün oldukça romantik olabilir. Hak ettiğinizi düşündüğünüz davranışlar görmek size kendinizi daha mutlu hissettirecektir. Hissettiğiniz duyguları karşı tarafa da hissettirdiğiniz anda daha keyifli zaman geçirebilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğiniz bir projenizi çevrenizin de yardımlarıyla kolay bir şekilde hayata geçirmeniz mümkün.

4 Ağustos Akrep burcu yorumu

Bugün beklediğiniz haberleri alabilir ve bu haber sayesinde kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz. Tam ihtiyacınız olduğu anda gerçekleşen bu durum sizi mutlu edecektir. Kırgınlıkları halledebileceğiniz bugün, eş veya partnerle aranızda daha sıcak bir iletişim kurulabilirsiniz.

4 Ağustos Yay burcu yorumu

Sorumluluklarınızı sizi baskılıyor gibi gelse de aslında yepyeni yöntemlerde öğretiyor olabilir. Ailenizden alacağınız destek sizi biraz olsun rahatlatabilir. Bugün kimseye söz vermemeye özen gösterin. Çevrenizdeki insanların iyi niyetli olmayan yaklaşımlarını fark edebilirsiniz.

4 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Hayatınızı doğru yönlendirmek için gerekli olan pratik ve kalıcı çözümleri bugün bulabilir ve sevdiklerinizin desteğini görerek rahat bir şekilde hedefinize doğru ilerleyebilirsiniz Sevindirici haberler kendinize olan özgüveninizi arttırabilir. Bugün daha aktif ve sosyal olmayı tercih edin.

4 Ağustos Kova burcu yorumu

Duygusal hayatınızda artık bazı hayal kırıklığı ve kırgınlıkları kabul ediyor olacaksınız. İletişiminizin yoğun olacağı ve güven arayışı içinde yol alacağınız bugünü sevdiklerinizle beraber geçirmek isteyebilirsiniz. Ek kazançlarla ilgili yeni girişimler içinde olabilirsiniz. Bir şeylere adım atarak yeni bir plan-proje oluşturmak isteyebilirsiniz. Planlarınızı iyi yapın ve harekete geçin.

4 Ağustos Balık burcu yorumu

Özel ilişkileriniz adına güzel gelişmeler yakalayabilir ve birlikte önemli bir sürecin ilk adımını atabilirsiniz. Karşı taraftan hiç beklemediğiniz bir anda gelecek bir teklif sizi şaşırtabilir. Üstlerinizle olan ilişkilerde bazı sert söylemlere hazırlıklı olmalısınız. Bu duruma çok kırılabilirsiniz ama kendinizi doğru bir şekilde ifade etmelisiniz.