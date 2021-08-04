Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Anı hisset!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Şu içinde yaşadığınız anın ne kadar önemli olduğunun farkına varın. Her şey şu yaşadığımız dakikalarda oluyor ve bu anı ne kadar iyi değerlendirirsek, geçmişten elde ettiğimiz deneyimler o derece değerli ve geleceğimiz de o ölçüde iyi olacaktır. Kendiniz için harekete geçin!

4 Ağustos Koç burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken karşınızdaki kişinin anlayacağı yönü tercih etmelisiniz.

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4 Ağustos Boğa burcu yorumu

Ailenizle geleceğe dair konularda görüşmek isteyeceksiniz.

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4 Ağustos İkizler burcu yorumu

Lütfen ani duygu durumlarınıza göre karar almayın.

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4 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Geçmiş ilişkiniz karşınıza çıkabilir. Her ne kadar iletişiminiz olmasa da sosyal medya platformlarında denk gelebilir ve geçmişe doğru bir yolculuk yapabilirsiniz.

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4 Ağustos Aslan burcu yorumu

Maddi konularınızda yalnız hareket etmek isteyeceksiniz.

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4 Ağustos Başak burcu yorumu

Düşünmeden konuşmak size kayıplar getirebilir.

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4 Ağustos Terazi burcu yorumu

Geçmişin öfkesini hala taşıyor olmak sizi yıpratır, gölgelerinizden kurtulun!

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4 Ağustos Akrep burcu yorumu

Kime güvendiğinize dikkat edin. Yanlış insanlar yanlış kararları doğurur.

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4 Ağustos Yay burcu yorumu

Güzel başlangıçların keyfini çıkarın. Kendinizden emin, özgür ve pozitif yanlarınızı karşı tarafa gösterin.

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4 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Zihninize hakim olamıyor oluşunuz sizi yanlış kararlara götürebilir.

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4 Ağustos Kova burcu yorumu

Finans konularınızda mecburiyetten birtakım kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.

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4 Ağustos Balık burcu yorumu

Problemleri konuşarak çözmek için uğraşın, anlamadan dinlemeden davranış sergilemeyin.

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