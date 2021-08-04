Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 4 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 4 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 4 Ağustos Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 4 Ağustos Çarşamba günü burç yorumlarınız..."
Anı hisset!
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Şu içinde yaşadığınız anın ne kadar önemli olduğunun farkına varın. Her şey şu yaşadığımız dakikalarda oluyor ve bu anı ne kadar iyi değerlendirirsek, geçmişten elde ettiğimiz deneyimler o derece değerli ve geleceğimiz de o ölçüde iyi olacaktır. Kendiniz için harekete geçin!
4 Ağustos Koç burcu yorumu
Kendinizi ifade ederken karşınızdaki kişinin anlayacağı yönü tercih etmelisiniz.
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4 Ağustos Boğa burcu yorumu
Ailenizle geleceğe dair konularda görüşmek isteyeceksiniz.
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4 Ağustos İkizler burcu yorumu
Lütfen ani duygu durumlarınıza göre karar almayın.
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4 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Geçmiş ilişkiniz karşınıza çıkabilir. Her ne kadar iletişiminiz olmasa da sosyal medya platformlarında denk gelebilir ve geçmişe doğru bir yolculuk yapabilirsiniz.
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4 Ağustos Aslan burcu yorumu
Maddi konularınızda yalnız hareket etmek isteyeceksiniz.
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4 Ağustos Başak burcu yorumu
Düşünmeden konuşmak size kayıplar getirebilir.
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4 Ağustos Terazi burcu yorumu
Geçmişin öfkesini hala taşıyor olmak sizi yıpratır, gölgelerinizden kurtulun!
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4 Ağustos Akrep burcu yorumu
Kime güvendiğinize dikkat edin. Yanlış insanlar yanlış kararları doğurur.
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4 Ağustos Yay burcu yorumu
Güzel başlangıçların keyfini çıkarın. Kendinizden emin, özgür ve pozitif yanlarınızı karşı tarafa gösterin.
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4 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Zihninize hakim olamıyor oluşunuz sizi yanlış kararlara götürebilir.
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4 Ağustos Kova burcu yorumu
Finans konularınızda mecburiyetten birtakım kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.
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4 Ağustos Balık burcu yorumu
Problemleri konuşarak çözmek için uğraşın, anlamadan dinlemeden davranış sergilemeyin.