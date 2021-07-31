Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Dengeyi buluyorsunuz.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Dünün gergin etkilerini geride bırakarak ilişkilerde dengeleri bulacağınız güzel bir gündesiniz! Arkanıza bakmayın ve pişmanlıklarınızdan kurtulun. Geçen zamanın kıymetini bilmek ve ona göre yaşamak sizi başka pişmanlıklar yaşamanızdan kurtarabilir.

Artık önünüzün açıldığını hissediyor ama yürümek için cesaret bulamadığınızı düşünüyorsunuz. Bakın gördünüz, bu bir düşünceden ibaret. İnsan isterse, sadece düşündükleriyle bile hayatını başka bir yere taşıyabilir.

31 Temmuz Koç burcu yorumu

Titiz ve mükemmeliyetçi yapınız, ayrıntılarda vakit kaybetmenize sebep olabilir.

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31 Temmuz Boğa burcu yorumu

Ani duygusal değişimler yaşayabilirsiniz. İçsel sıkışıklığınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

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31 Temmuz İkizler burcu yorumu

Partnerinizle aranıza bir mesafe koymak isteyebilirsiniz. Kendinizi geri çekmeniz, duygularınızı saklamanız yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

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31 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Kendinize düğüm atmaktan vazgeçin ve bulunduğunuz anı güzelleştirin.

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30 Temmuz Aslan burcu yorumu

Korkularınızın üstüne gitmek, size kazanç getirmeye devam ediyor.

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31 Temmuz Başak burcu yorumu

Fikirleriniz, hayatınızı hatta dış görünüşünüzü yeniden yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.

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31 Temmuz Terazi burcu yorumu

Gösterilen çabanın samimi olduğunu düşünüyorsanız, ilişkilerinize yeni bir şans verebilirsiniz.

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31 Temmuz Akrep burcu yorumu

Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için alan değişikliği yapmak isteyebilirsiniz.

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31 Temmuz Yay burcu yorumu

Hukuki konularınız olabilir. Desteğe ihtiyacınız olan konularda işi ehline bırakmanızda fayda var.

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31 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Şaşkınlığınızı gizlemekte zorlanacağınız konuların, bütünüyle ele almalısınız.

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31 Temmuz Kova burcu yorumu

Hem yaşam alanlarınız hem de iş konusundaki fikirlerinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

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31 Temmuz Balık burcu yorumu

Verdiğiniz değerin karşılığını alamamak, tepkilerinize yön verebilir.

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