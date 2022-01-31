Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak 2022 Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Zorluklar azalıyor!

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve Plüton ile kavuşuyor. Saat 13.15’te Ay, Kova burcuna geçiyor. Bir başkasının veya üzücü bir olayın dengeni etkilemesi muhtemel. Biraz gergin hissettiğin için sakin kalman zor olabilir. Güçlü bir değişim ayına giriyorsun.Kendinizi yazarak ifade etmeniz ya da daha kararlı anlatmanız doğru olacaktır.Söylemleriniz çok ağır ve zorlayıcı olabilir.Aniden içinize gelen ben daha fazla dayanamıyorum duygusu size hata yaptırmasın. Her şey değişir ve değişecektir.

Önemli olan bu süreçte sizlerin ilişkilerinizi ve durumunu nasıl koruduğunuzdur. Yarın bir yeniay gerçekleşecek. Bu yeniay sonrası eylemlerinizi harekete geçirin. Parasal İşlerimizi yada hukuksal konularınızı bugün tamamlamak için ısrarcı olmayın.Duygusal olarak sağlam bir ilişki yaratmak istiyorsanız, gardınızı düşürüp uzlaşmacı olun. Bu dönem farkındalık yaratmak istiyorsanız insanlara karşı saygılı olun ve empati yeteneğinizi arttırın.



Günün Motivasyon Sözü: “Tüm değişiklikler az çok melankoli ile doludur, çünkü geride bıraktığımız şeyler kendimizin bir parçasıdır.” Amelia..

31 Ocak Koç burcu yorumu

Kendinizi oldukça iyi ve pozitif hissedeceğiniz güzel bir zaman dilimi olacak.

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31 Ocak Boğa burcu yorumu

Bazı sağlık sorunlarınıza yeni alternatifler üreteceksiniz.

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31 Ocak İkizler burcu yorumu

İlişkilerde gerçek dışı bazı konuşmalar sizin üzerinize kalabilir, buna karşı dikkatli olmanız gerekmektedir.

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31 Ocak Yengeç burcu yorumu

Geçmiş aşk ilişkilerinizle ilgili ortaya çıkan söylemler ve gerçekler sizleri oldukça rahatlatabilir.

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31 Ocak Aslan burcu yorumu

Maddi konularınızla ilgili bazı problemleri aşmanız adına mükemmel fırsatlar kapınızda olacaktır.

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31 Ocak Başak burcu yorumu

Geçmiş ilişkileriniz ile ilgili önemli hesaplaşmalar içinde olabilirsiniz.

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31 Ocak Terazi burcu yorumu

Gündelik rutin sorumluluklarınız içerisinde beklenmedik bazı sorunlar oluşabilir.



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31 Ocak Akrep burcu yorumu

Duygusal dünyanızda iz bırakacak romantik bir gün geçirebilirsiniz.

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31 Ocak Yay burcu yorumu

Geçmiş aşklara dair beklentileriniz bugün umduğunuz gibi olmayabilir.

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31 Ocak Oğlak burcu yorumu

Bugün birçok konunuz çözüme kavuşabilir.

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31 Ocak Kova burcu yorumu

Gündelik yaşamınızda var olan bazı problemleri düzeltme yoluna gitmelisiniz.

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31 Ocak Balık burcu yorumu

Yeni başlangıçlar sizi oldukça heyecanlandırabilir.

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