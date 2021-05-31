Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Duygularınız soğuyor. Mesafenizi koruyun.

Ay kova burcunda ilerliyor. Gün içinde Satürn ile yakın temas içinde olacak. Hayatınızda önemli bir konunun zorluğunu kabullenmek ve bununla birlikte güçlenmek ya da yüzleşmek gerekebilir. Bugün sizler için en önemli konu ne zaman mücadele edip ne zaman bırakmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Sanki bir yerlerde varlığını sürdürmeniz gerekiyor ve bu size yeteri kadar başarı getirmiyor gibi düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz zaman zaman yenilgiler kayıplar sizleri farklı zorluklardan uzaklaştırmak içindir. Varoluş mücadelenizin sonucunda pes etmek üstümüze düşen görevleri bırakmak ve vazgeçmek gibi duygular içerisinde olmamalısınız. Parasal konular ya da iş ortamınızda bazı değişimler önemli olabilir. İş değişikliği ya da bölüm değişikliği gibi konularınız birdenbire gelişebilir. İş müracaatlarınız varsa sonuçlar alabilirsiniz.

31 Mayıs Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ilgili bir konuda yardımınıza ihtiyaç duyulabilir. Bilgilerinizi aktarırken duygularınızı kenara bırakarak ifade etmelisiniz.

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31 Mayıs Boğa burcu yorumu

Çalışma alanınızda ek sorumluluk almanız gerekebilir. Yoğun tempoda ek işlerin çıkması sizleri de yoracaktır.

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31 Mayıs İkizler burcu yorumu

Kararınızın netleşmesi sizleri yeni bir yola çıkaracaktır. İş hayatınızdaki yönsüzlük sizi endişelendirmesin.

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31 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Kişisel sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Halledilmesi gereken işler, özel ilgi alanları gününüzü tamamen meşgul edecektir.

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31 Mayıs Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinde üzerine ek sorumluluklar alabilirsin. Partnerinle alacağınız kararlar doğrultusunda gelecek planınız için çalışıyorsun.

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31 Mayıs Başak burcu yorumu

Kariyerinizde dönüm noktasında olabilirsiniz. Alacağınız yeni teklif hayallerinizi ve geleceğinizi tamamen değiştirecektir.

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31 Mayıs Terazi burcu yorumu

Taşınma kararı alabilirsiniz. Zorunluluk haline gelen durum mecburiyetlerinizi değiştirmenize neden olabilir.

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31 Mayıs Akrep burcu yorumu

Partnerinizi manipüle etmeye çalışabilirsiniz. İsteklerinizi ve beklentilerinizi açıkça ifade ederseniz sizleri daha iyi anlayacaklardır.

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31 Mayıs Yay burcu yorumu

Yeni bir ortaklık kurma girişiminiz olabilir. Tanışma ve diğer gelişmeler konusunda hızlı hareket etmeden bütün şartları değerlendirerek ilerlemelisiniz.

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31 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinizi duygusal davranışlarla yönetmeye karar veriyorsunuz. Soğukluğunuzun eleştirilmesi sizleri değişikliğe götürüyor.

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31 Mayıs Kova burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal davranışlara yer vermeden önce mantığınızla da değerlendirmelisiniz.

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31 Mayıs Balık burcu yorumu

Yeni bir iş değişikliğine gidebilirsiniz. Belki emekli olmak belki yeni bir işe başlamak ya da yeni bir şirket kurma hayalini gerçekleştiriyorsunuz.

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