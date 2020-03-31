Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Salı Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 31 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 31 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 31 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 31 Mart günü neler bekliyor? İşte 31 Mart günlük burç yorumlarınız...

31 Mart Koç burcu yorumu

İletişimde dengeyi bulmanız çok önemli olacaktır. Şartların daha da düzeldiğini görüyor olacaksınız.

31 Mart Boğa burcu yorumu

Kendinizi açık bir şekilde ortaya koymanız bazı insanlar tarafından meydan okunma olarak algılanabilir.

31 Mart İkizler burcu yorumu

İlişkilerinizde anlam veremediğiniz bir güvensizlik sorununuz sizi bazı şeylerin arka planını araştırmaya itebilir.

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31 Mart Yengeç burcu yorumu

Finansal konularda bazı sorunları yeniden çözüme kavuşturmanız beklenebilir.

31 Mart Aslan burcu yorumu

Aileniz ile ilgili konularınız gündemde olabilir. Yer değişimi yapmak istiyorsanız bununla ilgili fırsatlar sizleri heyecanlandırıyor olacak.

31 Mart Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizle finansal sorunlar yüzünden gerilebilirsiniz. Ne yöne gideceğinize karar vermek bugün sizin elinizde olacaktır.

31 Mart Terazi burcu yorumu

İlişkilerde kaybetme korkusu içinde olmamalısınız. Mümkün oldukça yeni kararlar almamaya çalışın.

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31 Mart Akrep burcu yorumu

Yöneticilerinizle diyaloglarınızda daha sakin bir iletişim içinde olmalısınız. İş projelerinizi kabullendirmek adına kendinize biraz zaman vermelisiniz.

31 Mart Yay burcu yorumu

Yakın çevrenizle aranızda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve bununla birlikte size sitem eden tavırlar içerisinde de bulunabilirler.

31 Mart Oğlak burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde iş hayatınızda bazı aksilikler yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Konsantrasyon sağlamak bugün biraz zor olabilir.

31 Mart Kova burcu yorumu

Bugün sosyal çevre iletişimlerinizi aktifleştirmek doğru bir karar olmayabilir. Üzerinizde bir baskı ve hayatınızda düşünmediğiniz olayları deneyimliyor olabilirsiniz.

31 Mart Balık burcu yorumu

Bugün alacağınız bazı haberler sizi şaşırtabilir. Beklemediğiniz bazı haberler planlarınızın akışını değiştirebilir.