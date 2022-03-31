Günlük Burç Yorumları: 31 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Acele işlerden uzak dur!

Ay, Balık burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 09.31’de Koç burcuna geçiyor. Bugün belirsizlik hissiyatı içinde olabilir ve kafandaki soru işaretlerine cevaplar arayabilirsin. Ne yapmak istediğine karar ver. İsteklerin doğrultusunda harekete geç. Bazı şeyler seni kendine yönsüz hissettirebilir. Bugün akraba ya da kardeşlerinden alacağın haberler şaşırtıcı olacaktır. Yöneticinle uzun süredir yapmayı beklediğin görüşmeyi yapmak isteyebilirsin. Artık harekete geçmek istiyorsun ve kendini daha yeniliklerle dolu hissediyorsun. Başlamaktan korkma ve harekete geç. Finansal konularınızla alakalı bazı borçlarınızı tahsil etmek isterken bir takım gerilmeler yaşanabilir. Öfkeni kontrol et. Kendinizi salak yerine konmuş hissediyor olabilirsiniz.

Motivasyon sözü: “İnsan yıldızlara gitmeden önce Dünya’da nasıl yaşayacağını öğrenmelidir.” Clifford D. Simak

31 Mart Koç burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde yara alabileceğiniz bir gün. Yanlış anlaşılmalar ve sınırlarını aşmak isteyen kişiler sizleri öfkelendirecektir.

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31 Mart Boğa burcu yorumu

Geçmişte yara aldığınız konular yeniden gün yüzüne çıkabilir.

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31 Mart İkizler burcu yorumu

Arkadaşlarınız ile tartışmalar içerisine girebilirsiniz.

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31 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sizleri olumsuz etkileyecek konular oluşabilir.

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31 Mart Aslan burcu yorumu

Hukuki konularınız istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir.

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31 Mart Başak burcu yorumu

Korkularınız tetiklenebilir. Geçmişte saplantı yaptıklarınız ile baş etmekte zorlanabilirsiniz.

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31 Mart Terazi burcu yorumu

İlişkiniz de öfkenize hakim olamayarak kırıcı iletişim de bulunabilirsiniz.



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31 Mart Akrep burcu yorumu

Yoğunluğunuz günlük hayatınızda bazı kişisel ihtiyaçları ertelemenize neden olabilir.

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31 Mart Yay burcu yorumu

Ekonomik olarak kayıplar yaşayabilirsiniz.

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31 Mart Oğlak burcu yorumu

Aile büyüklerinize haksızlık yapabilirsiniz. Kırıcı davranışlardan uzak durmalısınız.

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31 Mart Kova burcu yorumu

Yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile aranızda iletişimsel sorunlar oluşabilir.

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31 Mart Balık burcu yorumu

Finansal olarak uğradığınız zararları nasıl telafi edeceğinizin çözümünü araştıracaksınız.

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