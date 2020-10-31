Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Cumartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Dolunay günü! Kendini dinle!



Ay, Boğa burcunda ilerliyor, saat 18.00’de Dolunay gerçekleşiyor. Bugün kendini güvensiz hissediyor olabilirsin. Tek yapman gereken şey, gelişen olaylara karşı temkinli olman ve kendini sakınman. Özgür ruhunuz oldukça sıkışmış olabilir. Yoğun iş temposunda kendinize zaman ayırmıyor olabilirsiniz. Sizin motivasyonunuz yüksek olması, çalışma koşullarınızı ve projelerinizi de olumlu yönde etkileyecektir. Şifa kendi içinizde, sesini duymak ise sizin elinizde… Aşk hayatınız da beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

31 Ekim Koç burcu yorumu

Eski konuları açmak yaralayıcı olabilir. Sabit düşüncelerinizi kırmak için çaba göstermelisiniz.

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31 Ekim Boğa burcu yorumu

Hayat enerjiniz ve ekonomik gücünüz sizleri yeni dönüşümün içerisine çekiyor olabilir. Kararlarınız ve azminiz sonucu belirleyecektir.

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31 Ekim İkizler burcu yorumu

Birikim yapmayı düşünüyor iseniz doğru yatırım kaynaklarını seçmeye dikkat etmelisiniz. Yanlış bir adım geçmişe dönmenize neden olabilir.

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31 Ekim Yengeç burcu yorumu

-Partnerinizden sakladığınız bilgiler açığa çıkıyor olabilir. Dolaylı yoldan duymak yerine birinci ağızdan duymak isteyeceği için kaçınılmaz tartışmada sizler haksız tarafta yer alacaksınızdır.

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31 Ekim Aslan burcu yorumu

Öfkenizi sevdikleriniz üzerinde kullanmamalısınız. Onlar her koşulda sizin yanınızda yer alacaktır.

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31 Ekim Başak burcu yorumu

Duygusal yoğunluğunuzu partnerinizle paylaşırsanız, sevgi ve şefkat arayışınızı anlayış ile karşılayacaktır. Sevgi saklanması gerekmeyen açıkça ve doyasıya yaşanması gereken bir duygudur, unutmamalısınız.

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31 Ekim Terazi burcu yorumu

Kimse vazgeçilmez değildir. Sizler bu konuda biraz daha özgüvenli bir yaklaşım belirlemelisiniz.

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31 Ekim Akrep burcu yorumu

Yeni bir başlangıç mı yoksa hayatınızı yeniden aynı tempoda götürme isteğiniz mi arasında karar vermekte zorlanabilirsiniz.

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31 Ekim Yay burcu yorumu

Sizin söylemediğiniz kelimeler karşı tarafa söylenmiş gibi iletilirse soğukkanlı bir şekilde olaylara müdahale etmelisiniz.

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31 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kendinize en büyük zararı yine siz veriyorsunuz bunun farkında olarak dönüşüme karşı koymamalısınız. Sizlere yeni bir ben lazım o da bugün lazım hayat ellerinizden akıp gidiyor.

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31 Ekim Kova burcu yorumu

Hayatınızda dönüm noktası olacak bu gelişme beklediğiniz mutluluğu sizlere fazlasıyla yaşatacaktır. Ani sinirsel patlamalara dikkat ederek günü yalnız ve sakin bir ortamda geçirmeye çalışabilirsiniz.

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31 Ekim Balık burcu yorumu

Öfkenizi kendinizden çıkarmak yerine geçmişe demir attığınız geminizin artık geleceğe doğru yelken açmasına müsaade etmelisiniz. Bütün ağırlıklarınızı geçmişte bırakarak yeni keşiflere yol almalısınız.

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