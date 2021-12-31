Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Koca bir sene geride kalıyor. Yeni bir sayfa açın!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Koskoca bir yılı beraber tamamladık. Acısıyla tatlısıyla 365 günün sonuna gelip yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Yıllar böyle gelip geçerken şimdi dönüp koskoca bir yıl eski sayfalarına bir bakın. Neler eksiltmişsiniz ya da neleri tamamlamışsınız? Hayatınızda yeni yıldan beklentileriniz ne? Hayal ettiklerinize ne kadar yaklaştınız? Hadi şimdi yeni yıl için güzel dilek dileme zamanı… Her şey gönlünüzce olsun.

31 Aralık Koç burcu yorumu

Yıkım enerjiniz ile önünüze çıkan herkesi her şeyi yakıp yıkmaya hazırlanıyorsunuz.

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31 Aralık Boğa burcu yorumu

Akrabalarınıza karşı sert konuşmalarınız olabilir.

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31 Aralık İkizler burcu yorumu

Maddi kayıp yaşamaktan korkuyorsunuz.

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31 Aralık Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkinizi sonlandırma kararı alıyorsunuz.

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31 Aralık Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda değişiklik yapılması için liderlik yapacaksınız.

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31 Aralık Başak burcu yorumu

Sosyal çevrenizde olan kişilerle diyaloglarınızda tahammülsüz olabilirsiniz.

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31 Aralık Terazi burcu yorumu

Aile bağlarınızı koparmamak için elinizden gelenin fazlasını yapacaksınız.



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31 Aralık Akrep burcu yorumu

Zihinsel olarak bilgi yönünden kendinizi eksik hissedebilirsiniz.

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31 Aralık Yay burcu yorumu

İstikrarlı davranmakta zorlanıyorsunuz.

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31 Aralık Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde iletişiminizi değişime götürüyorsunuz.

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31 Aralık Kova burcu yorumu

Olay ve sorunları mıknatıs gibi çekiyorsunuz.

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31 Aralık Balık burcu yorumu

Toplum önünde artık arka planda iletişim kurmaya çalışmayacaksınız.

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