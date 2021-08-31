Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Zihnini sustur.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün maddi konularda yapmak istediklerinle ilgili kafa karışıklığı yaratan konular gündeminde olabilir. İkili ilişkilerde inatlaşmalardan kaynaklı uyum sağlamakta zorlanabilirsin. İnatlaşmalardan uzak dur! Hiçbir durum için kendini savunmak zorunda değilsin. Bu konu da daha esnek ve fikir alışverişine açık olmalısın.

31 Ağustos Koç burcu yorumu

Topluluk önünde söz sahibi olarak kitleleri etkiliyorsunuz. Sözlerinizin değerini iyi bilin.

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31 Ağustos Boğa burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Üzerinizde anlam veremediğiniz bir gerginlik olabilir.

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31 Ağustos İkizler burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde projelerinizi teslim ediyorsunuz.

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31 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Aile ortamınızda iletişiminizle denge kurmaya çalışıyorsunuz. Ortamın nabzına göre hareket etmelisiniz.

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31 Ağustos Aslan burcu yorumu

Finansal harcamalarınızın artış göstermesi sizi endişeye sevk ediyor olabilir

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31 Ağustos Başak burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken abartılı kelimeler kullanabilirsiniz.

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31 Ağustos Terazi burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişiler size yeni fırsatlar sunabilir. Şanslı gününüzdesiniz

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31 Ağustos Akrep burcu yorumu

Tutkularınıza bağlı olarak hareket ediyorsunuz.

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31 Ağustos Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızı noktalamak üzeresiniz. Duygu ve düşüncelerinizde değişikliğe gidiyorsunuz.

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31 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Günlük planınıza uygun hareket etmeyince bütün sinir sisteminiz alt üst oluyor.

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31 Ağustos Kova burcu yorumu

Yeni iş yerinizde sözleşme imzalıyorsunuz.

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31 Ağustos Balık burcu yorumu

Ailenize karşı nasıl davranmanız gerektiğini bilemiyorsunuz.

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