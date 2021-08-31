Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 31 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 31 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 31 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 31 Ağustos Salı 2021 günlük burç yorumlarınız..."
Zihnini sustur.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün maddi konularda yapmak istediklerinle ilgili kafa karışıklığı yaratan konular gündeminde olabilir. İkili ilişkilerde inatlaşmalardan kaynaklı uyum sağlamakta zorlanabilirsin. İnatlaşmalardan uzak dur! Hiçbir durum için kendini savunmak zorunda değilsin. Bu konu da daha esnek ve fikir alışverişine açık olmalısın.
31 Ağustos Koç burcu yorumu
Topluluk önünde söz sahibi olarak kitleleri etkiliyorsunuz. Sözlerinizin değerini iyi bilin.
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31 Ağustos Boğa burcu yorumu
Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Üzerinizde anlam veremediğiniz bir gerginlik olabilir.
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31 Ağustos İkizler burcu yorumu
Ortaklı işlerinizde projelerinizi teslim ediyorsunuz.
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31 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Aile ortamınızda iletişiminizle denge kurmaya çalışıyorsunuz. Ortamın nabzına göre hareket etmelisiniz.
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31 Ağustos Aslan burcu yorumu
Finansal harcamalarınızın artış göstermesi sizi endişeye sevk ediyor olabilir
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31 Ağustos Başak burcu yorumu
Kendinizi ifade ederken abartılı kelimeler kullanabilirsiniz.
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31 Ağustos Terazi burcu yorumu
Yeni tanıştığınız kişiler size yeni fırsatlar sunabilir. Şanslı gününüzdesiniz
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31 Ağustos Akrep burcu yorumu
Tutkularınıza bağlı olarak hareket ediyorsunuz.
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31 Ağustos Yay burcu yorumu
Aşk hayatınızı noktalamak üzeresiniz. Duygu ve düşüncelerinizde değişikliğe gidiyorsunuz.
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31 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Günlük planınıza uygun hareket etmeyince bütün sinir sisteminiz alt üst oluyor.
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31 Ağustos Kova burcu yorumu
Yeni iş yerinizde sözleşme imzalıyorsunuz.
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31 Ağustos Balık burcu yorumu
Ailenize karşı nasıl davranmanız gerektiğini bilemiyorsunuz.