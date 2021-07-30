Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yenilikler krizlerden doğar!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 23.08’de Boğa burcuna geçiyor. Bugün huzur ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilikçi çözümlere ve farklı fikirlere karşı tepkisel yaklaşmamanız yerinde olacaktır.

Direnç gösterdiğiniz her konuda, sonrasında daha fazla efor harcamanız gerekebilir. Kendinizi bile bile böyle bir yorgunluğun içine bırakmaktansa vakitli ve sıralı bir değişim içinde olmayı tercih etmelisiniz. Sabit sandığınız dağların bulutlar gibi geçtiğini görmek isteyip istemeyeceğinizi kendinize sorun. Sizi sakinleştirecek bir cevap bulmak için kendinize izin verin.

30 Temmuz Koç burcu yorumu

Çevrenize karşı öfkeli olabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi planlarınızı alt üst edebilir.

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30 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi gelir kaynaklarınızı yeni bir alanda değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunarak farklı bir alana yatırım yapacaksınız.

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30 Temmuz İkizler burcu yorumu

Sosyal medya ya da bazı objeler size geçmiş ilişkilerinizi hatırlatabilir.

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30 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Çevrenizi sadeleştirmek isteyeceksiniz. Sizi aşağı çeken insanlardan uzaklaşıyorsunuz.

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30 Temmuz Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizde arkanızdan bazı işler çevrilebilir ve bunlar önünüze gelebilir.

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30 Temmuz Başak burcu yorumu

Kariyer alanınızda beklediğiniz haberler gelebilir. Çalışmalarınızın beğeni toplaması, terfi ve değişiklik süreçlerini hızlandırabilir.

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30 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken sert kelimelere başvurmamalısınız.

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30 Temmuz Akrep burcu yorumu

Emeklilik planları yapabilirsiniz. Bu yeni zaman ve alanda, vaktin çoğunu kendinize ayırabileceksiniz.

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30 Temmuz Yay burcu yorumu

Sorumluluklarınıza yenilerini ekleyerek yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.

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30 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Yabancı kişilerle tanışabilir, yurtdışıyla ilgili yeni bağlantılarla işinize ve kendinize yatırım yapma fırsatı elde edebilirsiniz.

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30 Temmuz Kova burcu yorumu

Duygu ve mantık arasında kaldığınız bir gün olabilir. Karar vermekte zorlanabilir, zaman isteyebilirsiniz.

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30 Temmuz Balık burcu yorumu

Önünüzü göremediğinizi, yaptıklarınızın neticelenmediğini düşünebilirsiniz. Stres, asıl cevabı bulmak konusunda sizi çıkmaza sürükleyebilir.

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