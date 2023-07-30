Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz 2023 Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yeni zafere ilerliyorsun.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Duygusal bir gün içinde olabilirsin. Kimse için kendini hırpalama ve gözyaşı dökme. Kariyer planlarını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Duygusal değil daha mantıksal olmayı seçersen doğru yolu bulacaksın.

Motivasyon Sözü: “Kazanmak, kaybetmekten korkmamak demektir.” Fran Tarkenton

30 Temmuz Koç burcu yorumu

Duygularınızın yoğunluğu işinize, sorumluluklarınıza odaklanmanızı zorlaştırabilir.

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30 Temmuz Boğa burcu yorumu

Gölgede kalmak kısa vadede serinlik hissettirse de bunun devamının gelmesi bir süre sonra sizi üşütebilir.

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30 Temmuz İkizler burcu yorumu

İçten içe sizi boğan konulardan artık sıyrılmanız gerektiğini fark etmelisiniz.

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30 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Netleştirmeniz gereken bir durum olduğunda öncelikle işe zihninizden başlamalısınız.

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30 Temmuz Aslan burcu yorumu

Gündelik işlerinizi düzenlerken bunu yapmanıza engel olan konuları tespit etmelisiniz.

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30 Temmuz Başak burcu yorumu

Gönül meseleleri sizin için ciddi bir mesele haline dönüştüğünde sinirleriniz yıpranabilir.

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30 Temmuz Terazi burcu yorumu

Ev hayatınız için sizin özel bir alan olabilir.



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30 Temmuz Akrep burcu yorumu

İletişimde kendi kurallarınıza göre hareket etmek her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir.

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30 Temmuz Yay burcu yorumu

Herhangi bir anda ve herhangi bir dürtü ile attığınız adımlar sizi sonrasında memnun etmeyebilir.

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30 Temmuz Oğlak burcu yorumu



Aklınıza her zaman güveniyor olsanız da bugün kalbinizin sesini dinlemek isteyebilirsiniz.

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30 Temmuz Kova burcu yorumu

Bazı yaşadıklarınızın, bazı gerçeklerin canınızı acıtması sizi mental olarak yorabilir.

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30 Temmuz Balık burcu yorumu

Güne başlamak kadar devam ettirmek de önemlidir.

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