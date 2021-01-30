Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Merkür gerilemesi başlıyor! Biraz yavaşlama zamanı!

Ay sabah saatlerinde aslan burcunda boşlukta ilerliyor ve 11:00 civarlarında başak burcuna geçiyor. Hayatınıza düzene sokma fikri içinde olacağınız ve rasyonel düşüncelerinizi hayata geçirme kararı vereceğiniz bir gün içinde olabilirsiniz. Çevrenizi gereğinden fazla eleştirebilirsiniz. Bugün akşam saatlerinde Merkür gezegenin gerilemesi ile beraber işleriniz ya da planlarınızın ertelenmesi söz konusu olabilir. İşler yolunda gitmiyorsa biraz daha sakince ilerlemeyi seçmelisiniz. İlişkilerde ön yargılı olmamayı tercih edin.

30 Ocak Koç burcu yorumu

Ruhunuzun beslenmeye ihtiyacı olduğunun farkında olabilirsiniz fakat sevgi isteğinizi açıklamamayı tercih ediyorsunuz. Sevdiklerinizin siz söylemeden özveride bulunmasını beklerken hangi şartlara sahip olduğunu hesaba katmalısınız.

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30 Ocak Boğa burcu yorumu

Bilinçaltınız sizleri hata yaptığınız konularda uyaracaktır. Kabul etmekte zorlanmadan hatalarınızı düzeltmek adına yeniden başlayabilirsiniz.

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30 Ocak İkizler burcu yorumu

Duygularınızı ifade etmek isteyebilir fakat anlatacak kelimeleri bulamayabilirsiniz. Anlaşılmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz fakat yalnızlığı seçmeye çalışıyor olabilirsiniz.

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30 Ocak Yengeç burcu yorumu

Kendi değerinizi başkalarının belirlemesine izin veriyor olabilirsiniz. Güne çevrenizdeki kişilerden eleştiriler alarak başlıyorsunuz. İnsanlar sadece konuşur ve eleştirir.

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30 Ocak Aslan burcu yorumu

Öfkenizi çevrenizdeki kişilerden çıkarmak isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Sebepsiz biriken konular üzerinizde gerginlik yaratmış olsa da haksız konuşmalar da bulunmanıza neden olmamalı.

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30 Ocak Başak burcu yorumu

Sınırlandığınızı düşündüğünüz ve ifade edemediğiniz konuları paylaşmak adına girişimde bulunmalısınız.

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30 Ocak Terazi burcu yorumu

Gizlilik altında duygularınızı saklamaya çalıştıkça omuzlarınızdaki yük artmaktadır. Hislerinizi gizlemek gönül yorgunluğunuzdan başka bir etki etmeyecektir.

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30 Ocak Akrep burcu yorumu

Duygusal bağ kurduğunuz kişilerden beklentileriniz artış gösteriyor olabilir. Beklentilerinizi bilmedikleri için sizlere gerekli özeni gösteremiyorlar.

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30 Ocak Yay burcu yorumu

Çevrenizi genişletme fikri doğru bir karar olacaktır. Eski kırgınlıklar ve çocukça küslüklerle zaman kaybetmekten vazgeçin.

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30 Ocak Oğlak burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yorgunluğunuz sinirlerinizin gerilmesine yol açarken acısını dostlarınızdan ya da ailenizden çıkarmamaya özen gösterin.

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30 Ocak Kova burcu yorumu

İstemediğiniz halde zorunlu olarak sosyal faaliyette bulunmanız gereken kişilere tahammül seviyenizi zorlayarak sabretmeye çalışıyorsunuz.

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30 Ocak Balık burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ettikçe sorunlarınız artabilir. Kendinizi düşünmenin vaktinin geldiğini hatta geçtiğinin farkında olmalısınız. Bugün beslenme düzeninize çeki düzen verin ve hafta içi yiyeceklerinizi planlayın.

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