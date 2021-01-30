Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 30 Ocak'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 30 Ocak günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 30 Ocak Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 30 Ocak Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
Merkür gerilemesi başlıyor! Biraz yavaşlama zamanı!
Ay sabah saatlerinde aslan burcunda boşlukta ilerliyor ve 11:00 civarlarında başak burcuna geçiyor. Hayatınıza düzene sokma fikri içinde olacağınız ve rasyonel düşüncelerinizi hayata geçirme kararı vereceğiniz bir gün içinde olabilirsiniz. Çevrenizi gereğinden fazla eleştirebilirsiniz. Bugün akşam saatlerinde Merkür gezegenin gerilemesi ile beraber işleriniz ya da planlarınızın ertelenmesi söz konusu olabilir. İşler yolunda gitmiyorsa biraz daha sakince ilerlemeyi seçmelisiniz. İlişkilerde ön yargılı olmamayı tercih edin.
30 Ocak Koç burcu yorumu
Ruhunuzun beslenmeye ihtiyacı olduğunun farkında olabilirsiniz fakat sevgi isteğinizi açıklamamayı tercih ediyorsunuz. Sevdiklerinizin siz söylemeden özveride bulunmasını beklerken hangi şartlara sahip olduğunu hesaba katmalısınız.
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30 Ocak Boğa burcu yorumu
Bilinçaltınız sizleri hata yaptığınız konularda uyaracaktır. Kabul etmekte zorlanmadan hatalarınızı düzeltmek adına yeniden başlayabilirsiniz.
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30 Ocak İkizler burcu yorumu
Duygularınızı ifade etmek isteyebilir fakat anlatacak kelimeleri bulamayabilirsiniz. Anlaşılmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz fakat yalnızlığı seçmeye çalışıyor olabilirsiniz.
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30 Ocak Yengeç burcu yorumu
Kendi değerinizi başkalarının belirlemesine izin veriyor olabilirsiniz. Güne çevrenizdeki kişilerden eleştiriler alarak başlıyorsunuz. İnsanlar sadece konuşur ve eleştirir.
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30 Ocak Aslan burcu yorumu
Öfkenizi çevrenizdeki kişilerden çıkarmak isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Sebepsiz biriken konular üzerinizde gerginlik yaratmış olsa da haksız konuşmalar da bulunmanıza neden olmamalı.
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30 Ocak Başak burcu yorumu
Sınırlandığınızı düşündüğünüz ve ifade edemediğiniz konuları paylaşmak adına girişimde bulunmalısınız.
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30 Ocak Terazi burcu yorumu
Gizlilik altında duygularınızı saklamaya çalıştıkça omuzlarınızdaki yük artmaktadır. Hislerinizi gizlemek gönül yorgunluğunuzdan başka bir etki etmeyecektir.
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30 Ocak Akrep burcu yorumu
Duygusal bağ kurduğunuz kişilerden beklentileriniz artış gösteriyor olabilir. Beklentilerinizi bilmedikleri için sizlere gerekli özeni gösteremiyorlar.
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30 Ocak Yay burcu yorumu
Çevrenizi genişletme fikri doğru bir karar olacaktır. Eski kırgınlıklar ve çocukça küslüklerle zaman kaybetmekten vazgeçin.
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30 Ocak Oğlak burcu yorumu
Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yorgunluğunuz sinirlerinizin gerilmesine yol açarken acısını dostlarınızdan ya da ailenizden çıkarmamaya özen gösterin.
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30 Ocak Kova burcu yorumu
İstemediğiniz halde zorunlu olarak sosyal faaliyette bulunmanız gereken kişilere tahammül seviyenizi zorlayarak sabretmeye çalışıyorsunuz.
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30 Ocak Balık burcu yorumu
Sağlığınızı ihmal ettikçe sorunlarınız artabilir. Kendinizi düşünmenin vaktinin geldiğini hatta geçtiğinin farkında olmalısınız. Bugün beslenme düzeninize çeki düzen verin ve hafta içi yiyeceklerinizi planlayın.