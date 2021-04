Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Değişen şartlara uyum sağlamaya çalışın.

Ay, Yay burcunda ilerliyor ve saat 19.16’da Oğlak burcuna geçiyor. Duygu durumunuz açısından alınganlığa fazlasıyla müsaitsiniz. Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor.

Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şey sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.

30 Nisan Koç burcu yorumu

Olumlu ya da olumsuz duygusal tepkilerinizi saklamaya çalışmadan önce konuları ayrıntılı şekilde öğrenmeye çalışın.

30 Nisan Boğa burcu yorumu

Uzak mesafeli ilişkiniz varsa burada bir sonlandırma kararı alabilirsiniz.

30 Nisan İkizler burcu yorumu

Duygularınızın değişken olduğunu düşünürsek, anlık olan her şeyin sonucu da anlık olarak kalacağı için üzerinden yeniden geçmeniz gerekebilir. Buna dikkat etmelisiniz.

30 Nisan Yengeç burcu yorumu

Eski çalışma arkadaşlarınız ile görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Bugün yaşayacaklarınız sizi duygulandırabilir, şaşırtabilir.

30 Nisan Aslan burcu yorumu

Bilgi dağarcığınızı beslediğiniz her dal size geniş bakış açısı olarak yansıyacaktır.

30 Nisan Başak burcu yorumu

Başarılarınızı kıskananlar size engel olmaya çalışacaktır. Kimin ne dediğini çok umursamamalı, oluşturulan bu kaosun dışında kalmalısınız.

30 Nisan Terazi burcu yorumu

Kardeşleriniz ile duygusal konuşmalar yapabilirsiniz. İyi bir gelecek kurmalarını isterken düşüncelerinizi açık yüreklilikle ifade ediyorsunuz.

30 Nisan Akrep burcu yorumu

Ekonomik koşullarınız ve gelir-gider dengeniz konusunda rahatlayabilirsiniz.

30 Nisan Yay burcu yorumu

Bazı noktalarda geç kaldığınızı fark etmek elinizin boş kalmasına sebep olacaktır.

30 Nisan Oğlak burcu yorumu

Yaşama sevincinizi kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Fiziksel yorgunluk üzerine bu zihinsel yorgunluk sizi halsiz bırakacaktır.

30 Nisan Kova burcu yorumu

Kendinize ve arkadaşlarınıza karşı yanlış bir algının gelişmesini istemiyorsanız bazı sınırları korumayı bilmelisiniz.

30 Nisan Balık burcu yorumu

Ekip arkadaşlarınız ile güzel vakit geçirirken bir anda anlamadığınız bir kıskançlık içerisinde kendinizi bulabilirsiniz.

