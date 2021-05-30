Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Bugün öfkenize yenik düşebilir ve egonuzun kurbanı olabilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde olup, ilişkilerde ben- sen sınırını oluşturabilir ve bu sınırı ihlal etmeye karşı egoistçe tepki verebilirsiniz. Olaylara değişik bir bakış açısıyla baktığınızda düşüncelerinizde yeni bir ufuk açabilirsiniz. Objektif bakış açısı içinde olmanızı size yeni kazanımlar sağlayabilir.

30 Mayıs Koç burcu yorumu

Olaylara tek taraflı bakmak yerine her zaman karşı tarafında söyleyecek bir sözünün olduğunu düşünerek hareket etmeniz size daha az hata yaptırır.

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30 Mayıs Boğa burcu yorumu

Dostlarınız ile konuşmak sizlere iyi gelecektir. Farklı bakış açıları yeni kararlar almanıza neden olabilir.

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30 Mayıs İkizler burcu yorumu

Çabuk sıkılmanız ve memnuniyetinizin düşük olması ruhunuzun tahammül seviyesini sınırlayabilir.

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30 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Ani duygu değişimlerinizi karşı tarafa yansıtırken duymak istedikleriniz konusunda partnerinize baskı kurmamalısınız.

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30 Mayıs Aslan burcu yorumu

Çözümü konusunda bilgi sahibi olmadığınız problemler ile karşılaşabilirsiniz. Olaylarda soruna değil çözüme odaklanmalısınız.

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30 Mayıs Başak burcu yorumu

Bugün kendinizi açıklamak zorunda kalacağınız bir takım olaylarla yüz yüze gelebilirsiniz.

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30 Mayıs Terazi burcu yorumu

Eğitim ve öğrenim hayatınızda sizlerin elinde olmayan bazı olumsuz durumlar yaşanabilir.

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30 Mayıs Akrep burcu yorumu

Bugün maddiyat ile ilgili konular gündeminiz olabilir. Miras konularınız ile ilgili yeni bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

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30 Mayıs Yay burcu yorumu

Bugün biraz fazla duygusal olabilirsiniz. Bu duygusallığınız çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilir.

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30 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Hayatınızda ki sınavların bir türlü bitmediğini düşünüyor olabilirsiniz.

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30 Mayıs Kova burcu yorumu

Yeni bir başlangıç yapmak adına harekete geçebilir ve hayatınızda yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz.

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30 Mayıs Balık burcu yorumu

Duygusal olarak hassasiyetinizin yüksek olması yaşadığınız bazı olaylarda gerçekleri görmenize engel olabilir.

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