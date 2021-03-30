Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 30 Mart'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 30 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 30 Mart Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 30 Mart Salı günü burç yorumlarınız..."
NEGATİF DÜŞÜNCELERDEN UZAK DURUN!
Ay sabah saatlerinde terazi burcundan akrep burcuna ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde kuracağınız ilişkilerimizde biraz zorlanmalar yaşayabilir, yeni insanlar tanıma noktasında onlara ısınmak ya da duygularımızı göstermek, ihtiyaç duyduğumuz şeyi dile getirmek biraz zor gelebilir. Bunun sebebi incinmek ya da yanlış anlaşılmaktan korkmakla ilişkili olabilir. Bugün daha çok içe dönük enerjimizi yarım kalan işlerimizi tamamlamaya yöneltip, hatalarımız konusunda olumlu bir iç görü oluşturmayı başarabilmeliyiz.
30 Mart Koç burcu yorumu
Duygularınızı kontrol etmekte zorlanırken çevrenize de gereksiz agresif davranışlarda bulunuyor olabilirsiniz.
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30 Mart Boğa burcu yorumu
Çalışma alanınızda uyumu sağlamak adına kendinizden ödün veriyor olabilirsiniz.
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30 Mart İkizler burcu yorumu
Gereksiz bir gerilim içinde olarak psikolojinizi yormayın.
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30 Mart Yengeç burcu yorumu
Aileniz sizleri eleştirirken haksızlığa gidebilir.
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30 Mart Aslan burcu yorumu
Sosyal çevrenizde gerilim yüksek olabilir. Tartışmalara dahil olmadan izleyici koltuğuna geçmelisiniz.
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30 Mart Başak burcu yorumu
Ailenizle geçmiş konular hakkında gerilimler yaşayabilirsiniz.
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30 Mart Terazi burcu yorumu
İletişiminizde bazı konuları yok sayabilirsiniz. Görmezden gelmeyi tercih ettiğiniz konular sizleri ilerde yanlış yola sürükleyebilir.
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30 Mart Akrep burcu yorumu
Gizli olayları açıklayıp açıklamama konusunda tereddütleriniz olabilir. Sonucu olumsuz olacak ise kararınızı ertelemek yararlı olabilir.
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30 Mart Yay burcu yorumu
Ortaklı işleriniz için plan değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz. İlerde kaynaklanabilecek sorun için şimdiden önlem almanız başarınızı artıracaktır.
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30 Mart Oğlak burcu yorumu
Çevrenizdeki kadın figürleri ile gizli bir anlaşmaya gidebilirsiniz. Önemli bir kadın ortağı sizin için hayatınızı güçlü bir noktaya taşıyabilir.
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30 Mart Kova burcu yorumu
Hayatınızı dengede tutmakta zorlanıyor olabilirsiniz.
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30 Mart Balık burcu yorumu
Finansal konularınızda aile arasına girmek isteyen kişiler durgun suları bulandırmak isteyebilir.