Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

NEGATİF DÜŞÜNCELERDEN UZAK DURUN!

Ay sabah saatlerinde terazi burcundan akrep burcuna ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde kuracağınız ilişkilerimizde biraz zorlanmalar yaşayabilir, yeni insanlar tanıma noktasında onlara ısınmak ya da duygularımızı göstermek, ihtiyaç duyduğumuz şeyi dile getirmek biraz zor gelebilir. Bunun sebebi incinmek ya da yanlış anlaşılmaktan korkmakla ilişkili olabilir. Bugün daha çok içe dönük enerjimizi yarım kalan işlerimizi tamamlamaya yöneltip, hatalarımız konusunda olumlu bir iç görü oluşturmayı başarabilmeliyiz.

30 Mart Koç burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanırken çevrenize de gereksiz agresif davranışlarda bulunuyor olabilirsiniz.

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30 Mart Boğa burcu yorumu

Çalışma alanınızda uyumu sağlamak adına kendinizden ödün veriyor olabilirsiniz.

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30 Mart İkizler burcu yorumu

Gereksiz bir gerilim içinde olarak psikolojinizi yormayın.

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30 Mart Yengeç burcu yorumu

Aileniz sizleri eleştirirken haksızlığa gidebilir.

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30 Mart Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizde gerilim yüksek olabilir. Tartışmalara dahil olmadan izleyici koltuğuna geçmelisiniz.

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30 Mart Başak burcu yorumu

Ailenizle geçmiş konular hakkında gerilimler yaşayabilirsiniz.

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30 Mart Terazi burcu yorumu

İletişiminizde bazı konuları yok sayabilirsiniz. Görmezden gelmeyi tercih ettiğiniz konular sizleri ilerde yanlış yola sürükleyebilir.

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30 Mart Akrep burcu yorumu

Gizli olayları açıklayıp açıklamama konusunda tereddütleriniz olabilir. Sonucu olumsuz olacak ise kararınızı ertelemek yararlı olabilir.

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30 Mart Yay burcu yorumu

Ortaklı işleriniz için plan değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz. İlerde kaynaklanabilecek sorun için şimdiden önlem almanız başarınızı artıracaktır.

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30 Mart Oğlak burcu yorumu

Çevrenizdeki kadın figürleri ile gizli bir anlaşmaya gidebilirsiniz. Önemli bir kadın ortağı sizin için hayatınızı güçlü bir noktaya taşıyabilir.

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30 Mart Kova burcu yorumu

Hayatınızı dengede tutmakta zorlanıyor olabilirsiniz.

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30 Mart Balık burcu yorumu

Finansal konularınızda aile arasına girmek isteyen kişiler durgun suları bulandırmak isteyebilir.

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