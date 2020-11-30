Günlük Burç Yorumları: 30 Kasım Pazartesi Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yılın son ay tutulması İkizler burcunda gerçekleşiyor.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor, saat 13:00’te ay tutulması gerçekleşiyor. Kimin dost kimin düşman olduğunu çok net gördüğünüz birkaç haftalık sürece gidiyorsunuz. Hiç kimseyle ilgili konuşmayın ve birileri hakkında konuşulanları dinlemeyin. İlişkilerinizde büyük bir kırılma yaşayabilirsiniz. Belki de bazı konularda büyük bir ikilem içinde kalacaksınız. Bu durumu yönetirken daha sağduyulu olmayı ihmal etmemelisiniz. Vefa ve vicdan karar vermenizdeki en önemli iki ölçü olmalıdır.

30 Kasım Koç burcu yorumu

Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız temkinli hareket ile enerjinizi daha yapıcı kullanmalısınız. Bazı kararsızlıklar sizi farklı fikir ayrılıklarına götürebilir. Bugün bir ay tutulması olduğunu unutmayınız.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Boğa burcu yorumu

Yatırım kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz ve iş ortamınızda bazı hızlı değişimler bugün şaşırtıcı olabilir. Kendinizi ihmal etmeden çevrenize ve dostlarınıza yardımda bulunmanız enerjinizi yükseltecektir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım İkizler burcu yorumu

Bugün sizin burcunuzda gerçekleşecek olan ay tutulması sizleri duygusal bağlamda biraz huzursuz hissettirebilir. Sakin olun ve dürtüsel hareketler içinde olmayın. Bazı konularda anlaşamadığınız insanlarla kendinizi yıpratmamalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizdeki kararlarınız oldukça daha net bir şekilde ortaya dökülüyor olabilir. Partnerinizle iş ortaklığı yapıyorsanız bir yol ayrımına gidebilirsiniz. İş ortamınız yeniden düzenleniyor.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Aslan burcu yorumu

İş hayatınızda bazı önemli sorumluluklar söz konusu olabilir. Artık liderliğinizi daha güçlü bir şekilde ortaya sunuyor olacaksınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Başak burcu yorumu

Hayal kırıklıklarınızın canınızı acıttığı bir günde gerçeklere yoğunlaşmak sizleri yorabilir. Kendinize zaman vermelisiniz. Öncelikle hüznünüz geçmeli ve yeni bir yol haritası belirlemek için güç toplamalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Terazi burcu yorumu

Bugün yaptığınız işlerde takdir görmek ya da onaylanmak isteyebilirsiniz. Kimseden onaylanma ihtiyacı duymadan kendi kararlarınızı vermeye çalışmalısınız. Yanlış olsa bile karar sizin olduğu için çözüm de yine sizde olacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Akrep burcu yorumu

Finansal kaynaklarınızı anlık bir öfke ile heba etmek isteyebilirsiniz. Kızgınlığınız her ne ise sonucunda sizlerin zarar göreceğini hesap etmelisiniz. Zararı kabullenmeniz sıfırdan başlamanıza yol açacaktır. Karar sizlerin olacaktır.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Yay burcu yorumu

Hayatınızda radikal bir karar almak üzere olabilirsiniz. Önemli olan bu kararda sizleri destekleyen kişilerin görüşleri düşüncenizi netleşmesinde rol oynayabilir. Yapmak istediklerinizin fırsatını yakalamışken değerlendirmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Oğlak burcu yorumu

Özgürlüğünüzü kendiniz kısıtlıyor olabilirsiniz. Ruhunuz ve bedeniniz sizlere karşı koymaya çalışsa de siz istemediğiniz müddetçe değişim olamayacaktır. Zihniniz nefes almak istedikçe yeni işler çıkarmanız hayatınızı olumsuz etkilemektedir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Kova burcu yorumu

Duygularınız ve enerjiniz bütün olarak hareket ediyor olacaktır. Bugün çevrenize oldukça neşeli görünebilirsiniz. Umutlarınızın beklediğiniz gibi gerçekleşmesi gelecek hedeflerinize birer adım daha yaklaşmanızı kolaylaştıracaktır.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Kasım Balık burcu yorumu

Kariyeriniz yeni bir terfi haberi sizleri heyecanlandırabilir. Ya da iş hayatınızdaki yeni düzenlemelerde sizler için düşünülen olumlu süreçler başlayabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!