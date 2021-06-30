Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yüzleşmekten çekinmeyin!

Bugün korktuğunuz konularla yüzleşmekten çekinmemeli ve onların karşısında karamsar olmamalısınız. İyice düşünmelisiniz. Kararsızlık çektiğiniz konuların sebebini bulmalı ve ikili ilişkilerinizde uzlaşmacı olmalısınız. Gerçek sandığınız olayların iç yüzünü böylece daha iyi görebilirsiniz.

30 Haziran Koç burcu yorumu

İletişiminiz güçlü olduğu bir gün. Kendinizi ifade ederken özgüveninizi yansıtmanız sizi iyi hissettirebilir.

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30 Haziran Boğa burcu yorumu

Hayatınız ile ilgili bir karar aşamasında olabilirsiniz. İleriye dönük alacağınız her karar sizleri yeni bir yol ayrımına sürüklüyor.

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30 Haziran İkizler burcu yorumu

Sosyal çevreniz ile yapacağınız görüşmelerde yeni tanışmalar içinde olabilir ve yeni bir aşkın kapısını aralayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Haziran Yengeç burcu yorumu

Gelecek ile ilgili konularda önünüzü göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

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30 Haziran Aslan burcu yorumu

Geçmiş ile ilgili konuların tekrar karşınıza çıkması huzurunuzu kaçırabilir.

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30 Haziran Başak burcu yorumu

Duygularınızın sesini dinleyerek kendinize yeni bir yön arayışı içerisinde olabilirsiniz.

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30 Haziran Terazi burcu yorumu

Kendinizi ruhsal olarak yorgun hissedebilirsiniz. Kısıtlandığınızı düşünerek yalnızlığı seçmeniz size bir süreliğine iyi gelebilir.

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30 Haziran Akrep burcu yorumu

Düşüncelerinizde yapacağınız yolculukta geçmişin izine rastlayabilirsiniz.

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30 Haziran Yay burcu yorumu

Gelecek planlarınızı şekillendirmek adına önünüze çıkan fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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30 Haziran Oğlak burcu yorumu

Sizden gizlenen konuların açığa çıktığı bir gün.

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30 Haziran Kova burcu yorumu

Geçmişteki çalışma arkadaşlarınız sizinle yaşadıkları sorunları çözmek için kapınızı çalabilir ve hatalarını telafi etmek için sizinle görüşmek isteyebilirler.

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30 Haziran Balık burcu yorumu

Gelecek planlarınız ile ilgili konularda ailenizin kadın figürleri önünüze engel çıkarabilir ve gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.

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