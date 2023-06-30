Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran 2023 Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Her şey geçer, sen kendini seç.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 18.00’de Yay burcuna geçiyor. Şu sıralar tuhaf duygular içindesin ve bunu yönetmek zorunda kaldığını hissedebiliyorum. Kendi hayatındaki iniş ve çıkışları yönetirken kendinden bu kadar bir şeyler götürdüğünü görmek seni yıpratıyor.

Motivasyon Sözü: “Duygulara sahip olmak, bizi olumsuz bir insan yapmaz. Bizi insan yapar.” Lori Deschene

30 Haziran Koç burcu yorumu

Üzerinizdeki ağırlıktan kurtuluyorsunuz.

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30 Haziran Boğa burcu yorumu

Olaylara bakış açınız pozitif yönde oldukça kayıplarınızın telafisini yapmanız kolaylaşacaktır.

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30 Haziran İkizler burcu yorumu

Yaşadıklarınızın etkisi sizde bazı duyguların zayıflamasına neden olabilir.

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30 Haziran Yengeç burcu yorumu

Güne nasıl başlarsanız öyle devam ettirebilirsiniz.

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30 Haziran Aslan burcu yorumu

Hayal etmekten yorgun düşebilirsiniz.

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30 Haziran Başak burcu yorumu

Evinizde kendi rahat hissediyor olmanız kendinizi kapatmanıza sebebiyet vermemelidir.

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30 Haziran Terazi burcu yorumu

İşlerinizin yolunda gitmesini isterken bunun getirdiği sorumluluklar aşırı tepki vermenize neden olabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Haziran Akrep burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızı sarsacak harcamalar yaptığınızda sonrasında pişman olabilirsiniz.

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30 Haziran Yay burcu yorumu

Boşuna bir uğraş verdiğinizi düşünebilirsiniz.

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30 Haziran Oğlak burcu yorumu



Olasılıklar üzerinde durmak yerine hayatınızın gerçeklerine odaklanmalısınız.

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30 Haziran Kova burcu yorumu

Hayat kurmak sizin için her zaman kolaylıkla mümkün olmasa da bugün yaşadıklarınızın getirdiği tecrübeleri düşünmelisiniz.

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30 Haziran Balık burcu yorumu

En başta koyduğunuz emeğin sonunda nasıl bir hale geldiğini görmek isteyebilirsiniz.

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