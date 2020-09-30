Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları

30 Eylül Koç burcu yorumu

Bugün aklınız ve duygularınız çelişiyor olabilir. Çalışma hayatınız da duygularınızı bir kenara bırakarak objektif bir duruş sergilemelisiniz. Hayallerinize yürümeyi kararlılıkla devam ettirmelisiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Boğa burcu yorumu

Gerçekler sizleri umutsuzluğa sürüklüyor olsa da kendinize güvenerek bu süreci en az hasarla atlatmanın yoluna bakmalısınız. Bırakın sizin başarılarınız kıskanılsın. Siz doğru bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin. Kendi değerinizi hiç kimsenin inisiyatifine bırakmayın.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül İkizler burcu yorumu

Sevecen yapınız ve karşılık beklemeden bir şey yapma arzunuz bugün kendinizi kullanılıyormuş gibi hissettirebilir. Sınırlar belirlemeniz ve bu sınırlarda hareket etmeniz bu hissiyatınızı azaltacaktır. Maddi harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Yengeç burcu yorumu

Geçmiş hatalar sizi yeni hatalara götürebilir. Geriye dönük yaşamayı bırakmak hayatınızın şifası olabilir. Ortaklarınızla ayrılık noktasına gelebilirsiniz. Eşit haklara sahip olduğunuzu unutmamalısınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Aslan burcu yorumu

Lider kişiliğiniz ve sorunları kolayca çözüme kavuşturma yeteneğiniz sayesinde çevrenizdeki gözler üzerinizde toplanabilir. Taşın altına eliniz koymaktan çekinmemelisiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Başak burcu yorumu

Duygularınızı partnerinizle paylaşmayı seçerseniz eksik olan şeyleri tamamlamaya çalışacaktır. Hayal ve gerçek arasında karar vermeniz gerekebilir. Hayal kırıkları canınızı acıtıyor olabilir. Çalışma arkadaşlarınız sizinle spekülatif bir ilişki kurmak isteyebilir. Dikkati elden bırakmamalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Terazi burcu yorumu

Sizler dengede kalamıyorsanız sevdiğiniz birinden sizlere destek olmasını isteyebilirsiniz. İlerde pişman olmamak için gelir gider tablonuzu iyi ayarlamalısınız. Hayaller ve gerçekler harekete geçince bütün olarak ilerleyiş gösterirler. Karar vermelisiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Akrep burcu yorumu

Sizin için şehir değişikliği yapmak yenilenmeniz için özel iksiriniz gibi. Bu değişiklikle kendinizi tazeliyorsunuz. Güçlü sezgileriniz ve hayata sıkı sıkıya bağlı tutkularınız size her zaman önderlik edecektir. İç sesinize odaklanmalısınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Yay burcu yorumu

Dinlenmeli ve kendinize olan gerekli değeri vermelisiniz. Sevgi her şeyin şifasıdır. İnsanlara sıcacık sevginizi hissettirmeye devam edin. Doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Oğlak burcu yorumu

Kısa bir seyahat size iyi gelecektir. Duygularınız oldukça hassas olabilir. Alınganlık yapmamaya çalışın. Partnerinize zor bir gün geçirdiğinizden bahsederek onun desteğini alabilirsiniz. Sürekli içinizde yaşamak size katlanmış yük olarak geri dönmektedir. Bunu yapmayın.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Kova burcu yorumu

Özgür ruhunuz yeniden kendisine has özellikler sergilemek isteyebilir ve hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Maddiyatı düşünmeden hareket etmek sizleri ilerde hata yapmaya yöneltebilir. Kendinize birikim hedefi belirlemelisiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

30 Eylül Balık burcu yorumu

Duygusal ruhunuz çevrenizde oldukça rahat bir şekilde gözlemlenebilir. Hassas ruhunuzu herkese açmamaya çalışmalısınız. İncinmek sizin için kolay olacaktır. Bazen dengeyi korumak incinmenizin önüne geçecektir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!