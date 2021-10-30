Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 30 Ekim'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 30 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 30 Ekim Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 30 Ekim Cumartesi günlük burç yorumlarınız..."
Mars Akrep burcuna geçiyor. Gücünü topluyorsun.
Ay, aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde jüpiter ile karşıtlık yapıyor. Bugün kendi duygularınızla temasa geçin, başkalarıyla ilgilenmek yerine kendinize zaman ayırmalısınız. Zihninden geçen düşünceleriniz, planlarınızı uygulamak yerine biraz daha demlenmesini beklemeyi seçin.Bazı duygusal konuları gereğinden fazla tepkiler vermeniz dışarıdan abartıyormuşsunuz havası verebilir.Finansal konularda daha temkinli olmayı seçin. Mars bugün akrep burcuna geçiyor.Uzun bir süre stratejik savaşan kazanacak.
30 Ekim Koç burcu yorumu
Duygularınızı ifade etmek biraz zor olabilir.
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30 Ekim Boğa burcu yorumu
Marsın Akrep burcuna bugün geçmesiyle birlikte evlilik ya da ilişkiler ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekiyormuş gibi hissedebilirsiniz.
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30 Ekim İkizler burcu yorumu
Nedeninizi bilmediğiniz bir can sıkıntısı veya yetersizlik hissinin ağır bastığı duygusal bir gün içinde olabilirsiniz.
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30 Ekim Yengeç burcu yorumu
Bugün kendinizi bazı konularda manipüle edilmiş hissedebilirsiniz.
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30 Ekim Aslan burcu yorumu
Bugün daha sosyal olmak isteyebilirsiniz.
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30 Ekim Başak burcu yorumu
İşbirlikleriniz ya da yeni yürüttüğünüz projelerde kafanıza takılan unsurlar olabilir.
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30 Ekim Terazi burcu yorumu
Bazı isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz.
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30 Ekim Akrep burcu yorumu
Yeniden ilerlemek ve yeniden başlamak için güçlü nedenleriniz olmasına rağmen yeni bir adım atma cesaretiniz olmamasına kendinize kızıyor olabilirsiniz.
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30 Ekim Yay burcu yorumu
Bugün kendinizi biraz daha köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz.
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30 Ekim Oğlak burcu yorumu
İş seyahatleriniz ya da partnerinizin yoğunluğu sizlerin planlarını aksatmış olabilir.
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30 Ekim Kova burcu yorumu
İlişkilerinizin bugün çok güçlü kararlar içine girdiği etkilerdesiniz.
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30 Ekim Balık burcu yorumu
Ailenize ve sevdiklerinize olan bağlılığınız, kendinizi ihmal etmenize sebep olmamalıdır.