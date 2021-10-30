Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Mars Akrep burcuna geçiyor. Gücünü topluyorsun.

Ay, aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde jüpiter ile karşıtlık yapıyor. Bugün kendi duygularınızla temasa geçin, başkalarıyla ilgilenmek yerine kendinize zaman ayırmalısınız. Zihninden geçen düşünceleriniz, planlarınızı uygulamak yerine biraz daha demlenmesini beklemeyi seçin.Bazı duygusal konuları gereğinden fazla tepkiler vermeniz dışarıdan abartıyormuşsunuz havası verebilir.Finansal konularda daha temkinli olmayı seçin. Mars bugün akrep burcuna geçiyor.Uzun bir süre stratejik savaşan kazanacak.

30 Ekim Koç burcu yorumu

Duygularınızı ifade etmek biraz zor olabilir.

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30 Ekim Boğa burcu yorumu

Marsın Akrep burcuna bugün geçmesiyle birlikte evlilik ya da ilişkiler ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekiyormuş gibi hissedebilirsiniz.

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30 Ekim İkizler burcu yorumu

Nedeninizi bilmediğiniz bir can sıkıntısı veya yetersizlik hissinin ağır bastığı duygusal bir gün içinde olabilirsiniz.

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30 Ekim Yengeç burcu yorumu

Bugün kendinizi bazı konularda manipüle edilmiş hissedebilirsiniz.

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30 Ekim Aslan burcu yorumu

Bugün daha sosyal olmak isteyebilirsiniz.

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30 Ekim Başak burcu yorumu

İşbirlikleriniz ya da yeni yürüttüğünüz projelerde kafanıza takılan unsurlar olabilir.

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30 Ekim Terazi burcu yorumu

Bazı isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz.



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30 Ekim Akrep burcu yorumu

Yeniden ilerlemek ve yeniden başlamak için güçlü nedenleriniz olmasına rağmen yeni bir adım atma cesaretiniz olmamasına kendinize kızıyor olabilirsiniz.

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30 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün kendinizi biraz daha köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz.

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30 Ekim Oğlak burcu yorumu

İş seyahatleriniz ya da partnerinizin yoğunluğu sizlerin planlarını aksatmış olabilir.

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30 Ekim Kova burcu yorumu

İlişkilerinizin bugün çok güçlü kararlar içine girdiği etkilerdesiniz.

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30 Ekim Balık burcu yorumu

Ailenize ve sevdiklerinize olan bağlılığınız, kendinizi ihmal etmenize sebep olmamalıdır.

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