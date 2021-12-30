Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ne istediğinizi daha iyi biliyorsunuz.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Kariyer ve finansal konularla ilgili güçlü kişilerle bir araya gelip onları ikna edebilir ve önemli iş birliklerine imza atabilirsiniz. Bugün konuşmalarınıza tutkulu ve takıntılı istekler de hâkim olabilir. Bunu kontrol edin! Aşırılıktan kaçın. Yapamayacağınız veya yerine getiremeyeceğiniz sözleri vermeyin. Yapılan her davranışın karakterinizi yansıttığını unutmayın.

30 Aralık Koç burcu yorumu

Kendinizi oldukça duygusal hissediyorsunuz.

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30 Aralık Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenizde ki görüşmelere katılmama isteğiniz kabul görmüyor.

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30 Aralık İkizler burcu yorumu

Kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

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30 Aralık Yengeç burcu yorumu

Boş vakitlerinizi değerlendirmek adına yeni bir eğitim almaya karar veriyorsunuz.

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30 Aralık Aslan burcu yorumu

Endişelerinize çözüm arıyorsunuz. İlk defa içsel güçsüzlüğünüzü açık edeceksiniz.

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30 Aralık Başak burcu yorumu

Duygusal birisiniz. Seviyorsunuz ve sevilmek istiyorsunuz.

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30 Aralık Terazi burcu yorumu

Bağışıklığınıza dikkat etmelisiniz. Önemsemediğiniz konular ilerde sizlere rahatsızlık verebilir.



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30 Aralık Akrep burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ilgilenmeniz gerekebilir.

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30 Aralık Yay burcu yorumu

Korkularınızın kaynağının aile baskısından oluştuğunun aydınlanmasını yaşıyorsunuz.

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30 Aralık Oğlak burcu yorumu

Bilgi ağınızı paylaşmayı sevmiyorsunuz fakat kişisel bir değişime giderek birikim ve tecrübelerinizden paylaşım yapacaksınız.

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30 Aralık Kova burcu yorumu

Maddi yatırımlarınızdan yararlanmaya başlıyorsunuz.

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30 Aralık Balık burcu yorumu

Yeni bir hayatın ilk adımını atıyorsunuz.

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