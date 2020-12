Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Çarşamba Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Bazen beklemek adım atmaktan daha iyi bir fikirdir.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Her şeye yetişemeyebilirsiniz. Bilginin peşinde olun, söylentilerden uzak durun. Bugüne dair bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri de yılın son dolunayı ile önünüzü görmekte zorlandığınız durumlarla ilgili yolunuza ışık tutacak gelişmelere tanıklık edebileceğinizdir. Her an hareket halinde olmaya çalışmak, olamadığınızda suçlu ve öfkeli hissetmek sizden ve zamanınızdan çalar. Bir başlangıcın arifesinde, gücünüzü sadece buna odaklayın.

30 Aralık Koç burcu yorumu

Yüzeysel baktığınız ve aslında hiç de sizin düşündüğünüz gibi olmayan olaylar karşısında sakin bir üslup sergilemeniz gergin bir atmosferin içinde olmanızı engelleyecektir.

30 Aralık Boğa burcu yorumu

Bugün tutkularınızın peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Hayallerinizi gerçeklerle bir arada tutarak ve geliştirerek yaşam kalitenizi daha da yükseltebilirsiniz.

30 Aralık İkizler burcu yorumu

Özgüveniniz ve iletişim gücünüz bugün sizi göz önünde olacağınız bir konuma getirebilir.

30 Aralık Yengeç burcu yorumu

Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Eleştiriler sizi düşürmek için değil daha çok geliştirmek içindir.

30 Aralık Aslan burcu yorumu

Toplumda eskisi kadar görünür olmadığınızı düşündüğünüzde çözüm yolu olarak kendinizi ortaya atmayı seçmemelisiniz.

30 Aralık Başak burcu yorumu

Miras ya da üçüncü kişiler aracılığıyla olan gelirlerle ilgili bir beklentiniz varsa bununla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi ve manevi açıdan size oldukça iyi gelecektir.

30 Aralık Terazi burcu yorumu

İş hayatınızda fedakarlığın ölçüsünü kaçırdığınızda kendi zamanınızdan ve hayatınızdan çalarsınız.

30 Aralık Akrep burcu yorumu

Yıkımın ardından yenilenmek için dönüşüme hazırlandığınız bir gündesiniz. Bugünkü filizlenmenin size bambaşka bir milat olduğunun farkında olarak ilerlemelisiniz.

30 Aralık Yay burcu yorumu

Sizi riske atan alışkanlıklarınıza bir düzenleme getirmek, şu anda var olmayan ama ilerleyen günlerde karşınıza çıkacak sıkıntıların önüne geçecektir.

30 Aralık Oğlak burcu yorumu

Düşüncelerinizle bir savaş halinde olmak yerine onlarla kendinizi daha ileriye taşıyabilirsiniz. Sade bir kahve bunun için size yardımcı olacaktır.

30 Aralık Kova burcu yorumu

Günlük işlerinizde duygularınız ve içgüdülerinizle hareket etmek her zaman kurtarıcı olmayabilir.

30 Aralık Balık burcu yorumu

Önceden beraber iş yaptığınız kişilerle yeniden aynı ortamda bulunmak sizi rahatsız edebilir.

