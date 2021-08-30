Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Susmak en önemli zaferdir.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Kim bilir, belki de saf bir kalp ile ettiğiniz dua, başkasının kaderini değiştirir. Kalbinizi temiz tutun ve yaşadığınız haksızlıklara hemen cevap vermeyin... Zaman size en doğru cevabı verecektir. Zamana güvenin. Mazlum milletimizin kazandığı en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99. yılı kutlu olsun!

30 Ağustos Koç burcu yorumu

Arkadaş çevrenizdeki kırgınlıkları geride bırakıyorsunuz. Size yapılan haksızlığın farkına varıyorlar.

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30 Ağustos Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda iletişimsel yönde dengede kalmaya odaklanacaksınız.

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30 Ağustos İkizler burcu yorumu

Partnerinize karşı aşırı titiz davranışlarınız olabilir.

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30 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Duygularınızı kullanmak isteyenler olabilir. Sizi manipüle ederek istediklerini elde edebilirler.

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30 Ağustos Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizde farkında olmadan konuşmalarınızla pot kırabilirsiniz.

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30 Ağustos Başak burcu yorumu

Kariyer alanınızda duygularınıza oynayan kişiler olabilir.

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30 Ağustos Terazi burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde güçlü bir iletişime sahip olacaksınız.

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30 Ağustos Akrep burcu yorumu

İçinizde biriktirdiğiniz düşüncelerinizi bugün ifade etmek isteyebilirsiniz.

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30 Ağustos Yay burcu yorumu

Hedeflerinizi belirlerken sadece zirveye odaklanıyorsunuz.

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30 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda orta yolu bulmak için girişimleriniz olacaktır.

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30 Ağustos Kova burcu yorumu

Günü iletişimde dengede kalmaya çalışarak atlatacaksınız. Sabrınız sınanabilir.

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30 Ağustos Balık burcu yorumu

İkili ilişkileriniz de dönüşümü reddediyorsunuz. Olduğunuz gibi kabullenilmek beklentisi içerisindesiniz.

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