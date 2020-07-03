Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları

İsteklerinizi ortaya koyun!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Neyi arzuluyorsanız, bütün dikkatinizi onun üzerine yoğunlaştırın; eninde sonunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Hedefleriniz sağlam ve gerçekçi olsun. Bazı ilişkilerin sizi tükettiğini düşünüyorsanız artık bu noktada yeni kararlar vermeyi seçmelisiniz. Bugün hedefleriniz için birşeyler yapıyor olmak size çok iyi gelecektir.

3 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün ortaklı finansal konular üzerine birtakım sorunlar yaşayabilir ancak bundan ortağınızın haberdar olmamasını isteyebilirsiniz. Siz her ne kadar durumu saklarsanız da bazı kişilerin bu olayı duyurmak gibi bir telaşları olduğunu da anlayabilirsiniz.

3 Temmuz Boğa burcu yorumu

Özel yaşamla ilgili yaşadığınız kafa karışıklığı sizleri partnerinize karşı düşünceli ve kararsız davranmaya itiyor. Aşk hayatında yaşamış olduğunuz çelişkiler ve duygusal durumlar çalışma hayatında kendinizi işinize vermeyi zorlaştırıyor. Sağlıklı bir karar vermek için zamana ihtiyacınız var.

3 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bugün her zamankinden daha fazla sağlığınıza dikkat etmeniz gereken ve olumsuz alışkanlıklarınızı terk etmeniz gereken bir gün. Aynı zamanda çalışma ortamında yaptığınız dalgınlıklar bazı kazalara ve istemediğiniz durumlara davetiye çıkarabilir. Planlı olun ve her ne yapıyorsanız bugün yazarak hareket edin.

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3 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Bugün bir iş başvurusu yaptıysanız veya işinizle ilgili önemli bir talepte bulunduysanız olumlu bir cevap alabilir ve nihayetinde istediğiniz sonuca kavuşabilirsiniz. Ailenizin ve partnerinizin desteğiyle sizin için zor gözüken bir işten başarı ile çıkabilirsiniz.

3 Temmuz Aslan burcu yorumu

Hayatınızda ani çıkan durumlar üzerine telaşlı bir hazırlık içinde olabilir ancak bu durumda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken durumlarla baş edemeyebilirsiniz. Bugün daha fazla sağlık üzerine geçireceğiniz ve partnerinizden destek alacağınız özel bir gün.

3 Temmuz Başak burcu yorumu

Bir ilişkiyi hayatınızdan çıkarıp diğer bir ilişkiye yelken açacağınız ancak bu süreçte ailenizden biraz eleştiri alacağınız bir gün yaşanabilir. Aileniz ve yeni ilişkiniz arasında kalacağınız bugünü tam olarak değerlendirmek ve kafanızda önemli bir sonuca ulaşmak isteyebilirsiniz.

3 Temmuz Terazi burcu yorumu

Geçmişten beri dostluğuna ve samimiyetine inandığınız bir kişiye yaşadığınız bir olay üzerine mesafe koyabilir ve ondan uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Verdiğiniz bu kararın ne kadar iyi bir sonuç getireceğini ise ileriki günlerde tecrübe edinebilirsiniz. Finansal konularda panik yapmayın.

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3 Temmuz Akrep burcu yorumu

Beklentilerinizi gerçekleştirmek için her zamankinden daha fazla gayret edeceğiniz, yakın çevrenizden onay almak isteyeceğiniz bir gün. Kulağınıza çalınan bazı haberler sizleri harekete geçme noktasında daha da cesaretli yapabilir. Kendinize güvenin. Finansal konularda ya da kredi, borç alacak gibi konularda bazı durumları idare etmeniz gerekebilir.

3 Temmuz Yay burcu yorumu

Ev ve aile ortamında eşinizle beraber yaşadığınız ve hayatı üstlendiğiniz bazı konular sizleri karar verme noktasında ikiye ayırabilir. Bu durumdan aile bireylerinin minimum düzeyde etkilenmesini istiyorsanız büyüklerinize danışmaktan çekinmeyin. Bazı konuları çözmek isterken aile içinde kırıcı yaklaşımlardan lütfen uzak durun.

3 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün iş veya kariyer alanınızda yapılan bir hata yüzünden çıkan gerginlik olayları farklı bir duruma kadar çıkarabilir. Farkında olmadan gerçeklerle yüz yüze geleceğiniz bugün de hiçbir şekilde olaylara müdahale etmeden akışta kalıp durumun gideceği yönü sakinlikle beklemeniz olacaktır. Kimsenin hırslarının kurbanı olmayın. Sizler görevlerinizi yapın ve bir kenara çekin.

3 Temmuz Kova burcu yorumu

Ofis ve çalışma ortamınızda yöneticilerinizden destek almanın ve takdir edilmenin tam sırası. Eğer bugün işinizle ilgili bir fikir almak ve vizyonunuzu genişletmek istiyorsanız yöneticilerinizle fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin. Şayet beklediğiniz takdiri görmediğinizi düşünürseniz bununla ilgili kendi içinizde bazı hesaplaşmalar yapın.

3 Temmuz Balık burcu yorumu

Yakın çevre iletişimlerinizde uzlaşmacı ve önemli adımlar atarak bazı sorunlarınızı halledebileceksiniz. Ancak iletişim kurarken karşı tarafın ani manevraları ile başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Her şeye rağmen sizi seven dostlarınızın desteği ile bunun da üstesinden gelebilirsiniz. Teknolojik aletlerinizde oluşabilecek arızalar ya da yeni alacağınız ürünler söz konusu olabilir.